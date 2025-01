Una figura de la música reveló su fanatismo por Boca y se volvió viral en redes sociales: el video

Una camiseta con historia para Boca Juniors

La camiseta que utilizó Casablancas no es cualquier prenda. Se trata del modelo que portó nada menos que Juan Román Riquelme durante la Supercopa de 1997, aunque el número que llevó el líder de The Strokes, el 18, le perteneció en años posteriores a otra figura de Boca: José "Pepe" Basualdo, quien la usó durante la Copa Mercosur.

El video, captado por Emir Mohseni y compartido en Instagram, muestra a Casablancas disfrutando de un partido junto a amigos mientras luce esta reliquia del equipo de La Ribera. El clip se difundió rápidamente, sumando cientos de comentarios que combinaban humor y orgullo por parte de los fanáticos argentinos.

Julian Casablancas Boca 1.jpg

"Eso no es fútbol": el comentario de Santiago Motorizado

Uno de los momentos más comentados surgió a raíz de una reacción de Santiago Motorizado, cantante de El Mató a un Policía Motorizado. Al ver el video del partido, Santiago no pudo evitar criticar la habilidad futbolística del cantante de The Strokes y escribió: “Eso no es fútbol”.

Sin embargo, la interacción no terminó ahí. Un usuario le respondió con humor: “En ningún lado dice que sea fútbol”. A lo que el músico argentino añadió: “Es una obra conceptual, debería estar en el MoMA”. Este intercambio de comentarios aumentó aún más la viralidad del video, posicionándolo como uno de los temas más comentados en las redes.

Embed

La conexión de Julian Casablancas con Argentina

Casablancas ya había mostrado una conexión especial con el público argentino en el pasado. Durante las múltiples visitas de The Strokes al país, tanto en recitales como en festivales como Lollapalooza, el cantante siempre destacó la pasión y entrega de los fanáticos locales.

Aunque no se conoce el motivo exacto por el cual eligió esta camiseta, los seguidores de Boca Juniors no dudaron en interpretar este gesto como un guiño al club y a su cultura futbolística.

El episodio también destaca la capacidad del fútbol argentino para trascender fronteras y conquistar corazones en todo el mundo, incluso entre figuras icónicas de la música internacional como Julian Casablancas.

Julian Casablancas Boca 2.jpg

Julian Casablancas y un gesto que quedará en la memoria

Si bien la escena de Julian Casablancas jugando al fútbol 5 puede parecer un detalle menor, para los fanáticos del Xeneize se trata de un episodio inolvidable que une dos mundos aparentemente distantes: el de la música indie y el del fútbol argentino.

El gesto no solo reafirma el magnetismo de Boca como institución, sino que también subraya la capacidad de Julian Casablancas para seguir sorprendiendo a sus seguidores, ya sea con su música o con momentos como este.