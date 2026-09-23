Una mujer dejó a su hijo al volante de una moto mientras grababa un video para las redes

Ante las críticas, volvió a defender su versión y afirmó que, pese a la posición del chico sobre el vehículo, era ella quien controlaba el rodado. “No justifico, estuve mal en no ponerle casco, pero es a batería para niños y no va fuerte. Yo estaba manejando”, aseguró en otro comentario.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, la ANSV todavía no había logrado identificar a la mujer, aunque el organismo ya había tomado intervención luego de la viralización del video.

El antecedente de una nena de 9 años que manejó un vehículo en Chubut

El episodio ocurrido en Berisso tiene como antecedente otro caso que tomó estado público a mediados de agosto. En esa oportunidad, la ANSV intervino después de que un padre filmara a su hija de 9 años mientras conducía un vehículo en Lago Puelo, Chubut.

En las imágenes, la niña aparecía al volante mientras su padre la filmaba, la felicitaba y la alentaba. En el vehículo también viajaba otro menor. “Muy buena la piloto”, se escuchaba decir al hombre durante la grabación. Luego le preguntaba a su hija cuántos años tenía y ella respondía: “Nueve”.

Tras la viralización de las imágenes, intervino la Agencia Nacional de Seguridad Vial. (Foto: captura, mejorada con IA)

Tras conocerse el video, autoridades de Lago Puelo iniciaron actuaciones para establecer las circunstancias en las que había ocurrido el episodio. Julián Cayún, titular del área de Protección Ciudadana y Tránsito del municipio, calificó entonces la situación como “lamentable”.

Las autoridades determinaron que el hecho habría ocurrido sobre la calle Sander, en un sector conectado con la Ruta Provincial 16, y avanzaron en la identificación del adulto involucrado.