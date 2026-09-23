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Una mujer dejó a su hijo al volante de una moto mientras grababa un video para las redes

El episodio ocurrió en Berisso y quedó registrado en un video que la propia mujer publicó en redes sociales. Tras la viralización de las imágenes, intervino la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Una mujer puso a manejar una moto a su hijo menor.

Una mujer puso a manejar una moto a su hijo menor.

Un video grabado en Berisso, provincia de Buenos Aires, generó repercusión en las redes sociales y motivó la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). En las imágenes se observa a una mujer que circula en una moto junto a su hijo menor de edad, a quien habría puesto al mando del rodado durante el recorrido.

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La grabación fue publicada inicialmente en Instagram por la propia mujer, aunque posteriormente fue eliminada de su perfil. Tras la difusión del video, personal de la ANSV comenzó a trabajar para determinar su identidad y evaluar las sanciones correspondientes.

Las imágenes muestran al menor ubicado delante de la mujer y con las manos sobre el manubrio. Durante el trayecto, el vehículo atraviesa diferentes esquinas sin detenerse, mientras la secuencia es registrada para las redes sociales.

Después de que las imágenes comenzaran a circular, la mujer respondió a una publicación de la periodista Carolina Bisgarra y sostuvo que se trataba de una moto eléctrica para niños. “Es una moto a batería, tendrían que sacar bien la información antes de subir cualquier cosa”, escribió y además, reconoció que el menor no llevaba casco, aunque cuestionó la repercusión que había alcanzado el episodio.

Ante las críticas, volvió a defender su versión y afirmó que, pese a la posición del chico sobre el vehículo, era ella quien controlaba el rodado. “No justifico, estuve mal en no ponerle casco, pero es a batería para niños y no va fuerte. Yo estaba manejando”, aseguró en otro comentario.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, la ANSV todavía no había logrado identificar a la mujer, aunque el organismo ya había tomado intervención luego de la viralización del video.

El antecedente de una nena de 9 años que manejó un vehículo en Chubut

El episodio ocurrido en Berisso tiene como antecedente otro caso que tomó estado público a mediados de agosto. En esa oportunidad, la ANSV intervino después de que un padre filmara a su hija de 9 años mientras conducía un vehículo en Lago Puelo, Chubut.

En las imágenes, la niña aparecía al volante mientras su padre la filmaba, la felicitaba y la alentaba. En el vehículo también viajaba otro menor. “Muy buena la piloto”, se escuchaba decir al hombre durante la grabación. Luego le preguntaba a su hija cuántos años tenía y ella respondía: “Nueve”.

Tras la viralización de las imágenes, intervino la Agencia Nacional de Seguridad Vial. (Foto: captura, mejorada con IA)

Tras la viralización de las imágenes, intervino la Agencia Nacional de Seguridad Vial. (Foto: captura, mejorada con IA)

Tras conocerse el video, autoridades de Lago Puelo iniciaron actuaciones para establecer las circunstancias en las que había ocurrido el episodio. Julián Cayún, titular del área de Protección Ciudadana y Tránsito del municipio, calificó entonces la situación como “lamentable”.

Las autoridades determinaron que el hecho habría ocurrido sobre la calle Sander, en un sector conectado con la Ruta Provincial 16, y avanzaron en la identificación del adulto involucrado.

En pocas palabras

  • Mujer filmada: Una mujer en Berisso puso a su hijo menor a manejar una moto y grabó el peligroso paseo.
  • Intervención de ANSV: La Agencia Nacional de Seguridad Vial inició actuaciones tras la viralización del video en redes sociales.
  • Descargos de la mujer: La conductora afirmó que se trataba de una moto eléctrica para niños y que ella controlaba el vehículo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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