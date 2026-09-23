Reapareció la China Suárez tras el escándalo con Mauro Icardi: la imagen religiosa que sorprendió

La Virgen de la Medalla Milagrosa es símbolo de gracia, protección y victoria sobre el mal, y es ampliamente invocada por los fieles para pedir salud, consuelo y bendición para el hogar. En su caso, la actriz apeló a esa imagen para solicitar bienestar y resguardo para su casa, en medio de las polémicas que protagonizó junto a Icardi en los últimos días.

Cómo reaccionó La China Suárez ante la polémica por su video en el auto de Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi se vieron envueltos en una polémica luego de que la actriz subiera un video a sus redes en el que se la ve sacando medio cuerpo por la ventanilla del auto, sin cinturón, mientras el futbolista manejaba; a raíz de la repercusión, el Ministerio de Transporte bonaerense determinó que la licencia de Icardi estaba vencida y dispuso su inhabilitación preventiva, lo que generó una furiosa respuesta del jugador en X, cuestionando la medida y remarcando que su licencia italiana está vigente hasta 2029. La China, por su parte, se tomó el tema con humor: al ver una parodia del video hecha por el humorista Pablito Castillo, comentó simplemente "Buenísimo", dejando en claro que no le dio mayor trascendencia a la polémica.