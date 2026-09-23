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Reapareció la China Suárez tras el escándalo con Mauro Icardi: la imagen religiosa que sorprendió

La China Suárez volvió a mostrarse en redes sociales luego de la polémica que se generó por el paseo en auto junto al futbolista.

23 sept 2026, 16:34
Reapareció la China Suárez tras el escándalo con Mauro Icardi: las fotos y una imagen religiosa que sorprendió

Reapareció la China Suárez tras el escándalo con Mauro Icardi: las fotos y una imagen religiosa que sorprendió

Reapareció la China Suárez tras el escándalo con Mauro Icardi: las fotos y una imagen religiosa que sorprendió

Reapareció la China Suárez tras el escándalo con Mauro Icardi: las fotos y una imagen religiosa que sorprendió

La China Suárez volvió a aparecer en sus redes sociales después del escándalo que protagonizó junto a Mauro Icardi por un paseo en auto dentro del barrio privado donde viven en Argentina, por el que le inhabilitaron la licencia de conducir al futbolista.

Tras la polémica, la actriz compartió unas postales en sus historias de Instagram en las que se la puede ver disfrutando del día de sol en la famosa "casa de los sueños", cerca de la pileta y con un look primaveral, con una remera blanca y el pelo suelto.

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Y luego de unas stories con paisajes de la mansión, la China publicó una imagen de un pequeño libro con la Virgen de la Medalla Milagrosa y un mensaje en italiano. Ninguno de los posteos hizo referencia explícita a la situación que había protagonizado junto a su pareja.

La particular imagen religiosa que publicó la China Suárez con un mensaje en italiano

La imagen religiosa que compartió la China Suárez aparece rodeada de flores rosas y junto a una pequeña figura de la Virgen dentro de un libro artesanal, acompañada por una frase escrita en italiano: "Benedici la nostra casa", que significa "Bendice nuestra casa".

La Virgen de la Medalla Milagrosa es símbolo de gracia, protección y victoria sobre el mal, y es ampliamente invocada por los fieles para pedir salud, consuelo y bendición para el hogar. En su caso, la actriz apeló a esa imagen para solicitar bienestar y resguardo para su casa, en medio de las polémicas que protagonizó junto a Icardi en los últimos días.

Cómo reaccionó La China Suárez ante la polémica por su video en el auto de Icardi

La China Suárez y Mauro Icardi se vieron envueltos en una polémica luego de que la actriz subiera un video a sus redes en el que se la ve sacando medio cuerpo por la ventanilla del auto, sin cinturón, mientras el futbolista manejaba; a raíz de la repercusión, el Ministerio de Transporte bonaerense determinó que la licencia de Icardi estaba vencida y dispuso su inhabilitación preventiva, lo que generó una furiosa respuesta del jugador en X, cuestionando la medida y remarcando que su licencia italiana está vigente hasta 2029. La China, por su parte, se tomó el tema con humor: al ver una parodia del video hecha por el humorista Pablito Castillo, comentó simplemente "Buenísimo", dejando en claro que no le dio mayor trascendencia a la polémica.

     

 

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