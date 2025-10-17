En vivo Radio La Red
CINE NACIONAL

Valeria Bertuccelli se luce en Netflix con la película argentina que emociona a todos

Esta película en Netflix con Valeria Bertuccelli, Graciela Borges y Rita Cortese se convirtió en una sorpresa y devuelve al centro del escenario al cine argentino.

Valeria Bertuccelli se luce en Netflix con la película argentina que emociona a todos. (Foto: Archivo)

Una película con Valeria Bertuccelli en Netflix está dando que hablar en todo el mundo. Lo que parecía ser una reposición más dentro del catálogo de la plataforma se transformó, en cuestión de días, en un fenómeno inesperado. Se trata de "Viudas", una producción argentina protagonizada por Graciela Borges, Bertuccelli y Rita Cortese, bajo la dirección de Marcos Carnevale.

La cinta, estrenada originalmente en 2011, volvió a la conversación gracias a su llegada al streaming. Con un relato sensible, actuaciones memorables y una historia sobre la pérdida y el perdón, Viudas conquistó nuevamente al público, posicionándose entre las películas más vistas de Netflix en Latinoamérica y España.

De qué trata "Viudas" en Netflix

Viudas gira en torno a Elena, interpretada por Graciela Borges, una documentalista que acaba de perder a su esposo de manera repentina. Su vida, hasta entonces ordenada y tranquila, se derrumba cuando descubre que él mantenía una relación paralela con Adela, encarnada por Valeria Bertuccelli.

Viudas Película 1.jpg

En lugar de alejarse, Elena decide acercarse a esa mujer que simboliza su dolor. Lo que comienza como un gesto impulsivo se convierte en una relación compleja y profunda. A través del vínculo entre ambas, la película aborda temas como la traición, la soledad y la reconciliación.

Marcos Carnevale, reconocido por su habilidad para retratar emociones cotidianas, logra que cada escena respire humanidad. La tensión entre Borges y Bertuccelli se construye con silencios, miradas y gestos mínimos que hablan más que cualquier diálogo.

Las razones detrás del éxito de "Viudas" en Netflix

El renacimiento de Viudas en Netflix no es casual. La plataforma ha decidido apostar nuevamente por el cine argentino de autor, y el público respondió con entusiasmo. En apenas una semana, la producción escaló posiciones entre los títulos más reproducidos, compartiendo lugar con estrenos internacionales de gran presupuesto.

Viudas Netflix 2

Este regreso confirma que las películas con historias humanas y actuaciones sólidas mantienen su poder, incluso frente a los efectos digitales y las franquicias globales.

Rita Cortese, con su habitual magnetismo, aporta el contrapunto perfecto: su personaje funciona como una guía emocional que equilibra el dolor de las protagonistas con una mirada más cálida y sabia. Por su parte, Martín Bossi sorprende con una interpretación contenida, alejada de su perfil humorístico habitual, mostrando una versatilidad que pocos esperaban.

El elenco de la película con Valeria Bertuccelli

  • Graciela Borges
  • Valeria Bertuccelli
  • Rita Cortese
  • Martín Bossi
  • Matías Desiderio
  • Chang Sung Kim
  • Mario José Paz
  • Mariana Richaudeau
Viudas Película 2.jpg

El redescubrimiento de esta película con Valeria Bertuccelli en Netflix también significó el reencuentro del público con una de las actrices más queridas del cine nacional. Su interpretación de Adela transmite fragilidad y fuerza en partes iguales, alejándose del registro cómico por el que muchos la recuerdan.

La crítica internacional volvió a poner los ojos sobre ella, destacando su capacidad para construir personajes complejos y emocionalmente creíbles. En los foros de cine y redes sociales, los usuarios coincidieron en un punto: Viudas se siente tan vigente como el día de su estreno.

Netflix, por su parte, celebró el éxito inesperado del film, que no solo atrajo a espectadores argentinos, sino también a audiencias de México, Chile, España y Estados Unidos.

Viudas Netflix 1

Por qué ver "Viudas" en Netflix

Más de una década después, Viudas renace como una película que invita a reflexionar sobre el amor, el duelo y la posibilidad de reconstruirse tras la pérdida. En un panorama audiovisual dominado por la inmediatez, esta producción argentina reivindica la importancia del silencio, del tiempo y de las emociones contenidas.

Viudas parece confirmar sus palabras. Con actuaciones impecables, un guion emocionalmente honesto y una mirada profundamente humana, esta película volvió a conectar con miles de espectadores que buscaban algo más que entretenimiento.

Tráiler de "Viudas" en Netflix

Embed

