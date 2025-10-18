La China Suárez presumió la dulce sorpresa con la que Mauro Icardi la sorprendió en Turquía: “Llegar a casa y...”

En tanto, eso no fue todo porque la actriz y modelo se encargó de hacerle saber a sus casi ocho millones de seguidores el origen de ese hermoso ramo de peonías rosadas. Al pie de la postal expresó el gran momento sentimental que atraviesa junto al ex de Wanda Nara: “Llegar a casa y que me estén esperando mis flores favoritas”, escribió junto a un emoji de una carita derritiéndose y otro de un corazón rosa.

IG China Suárez - flores

Claro que, como era de suponer, Mauro Icardi no tardó en repostear la publicación de su actual pareja en una clara señal de confirmación de las palabras de Suárez con respecto a la historia de amor que nació en medio de una escándalo mediático sin precedentes cuatro años atrás con el Wandagate, y que desde hace casi un año decidieron apostar el todo por el todo a sus sentimientos, formando una nueva familia.

¿Será que después que le salga el divorcio de la mayor de las Nara, Mauro Icardi legalizará su vínculo con la China Suárez pasando por el registro civil? El tiempo dirá...

IG Mauro Icardi - flores

Qué tipo de vínculo mantiene Mauro Icardi con los hijos de la China Suárez

La estadía de la China Suárez en Estambul continúa generando repercusión. Radicada en Turquía junto a Mauro Icardi y sus hijos, la actriz deja entrever que su presente familiar y afectivo atraviesa una etapa serena, marcada por gestos de cariño y estabilidad. Sin embargo, en sus publicaciones vuelve a notarse una ausencia: las hijas del futbolista no aparecen en las postales cotidianas que comparte en redes. Aun así, cada publicación suya basta para mantener la atención de sus seguidores, que siguen con entusiasmo cada detalle de su vida en el exterior.

Hace unos días, Suárez publicó una serie de historias en blanco y negro que podrían confundirse con fotogramas de una película. En la primera se ve a Icardi relajado frente a un fogón, sosteniendo un mate. A su lado, Amancio Vicuña —el hijo menor de la actriz— observa las llamas con una mirada entre curiosa y encantada. La escena desprende un clima de paz doméstica y refuerza la imagen de convivencia tranquila que ambos vienen mostrando en su nueva etapa.

Icardi y Amancio

La siguiente postal tiene como protagonista a Magnolia, retratada mientras juega con total naturalidad. Sin textos ni explicaciones, la foto transmite ternura y espontaneidad, y se suma a la galería íntima que la actriz comparte desde su hogar turco.

magnolia

Pero fue la tercera imagen la que más comentarios provocó. En ella, Rufina Cabré aparece contemplando el paisaje desde un balcón con una remera que muchos identificaron como parte de un uniforme escolar. Ese detalle confirmó lo que se sospechaba: la hija mayor de la actriz comenzó las clases en Turquía, un paso clave para su adaptación a la nueva vida.

Rufina

La última historia cerró la secuencia con un toque romántico. En la foto, Eugenia y Mauro posan abrazados y sonrientes, acompañados apenas por un emoji de corazón. Sin texto ni aclaraciones, la imagen bastó para que sus seguidores interpretaran libremente el mensaje: algunos lo vieron como la muestra de una relación consolidada; otros, como una simple escena familiar. De un modo u otro, Suárez volvió a captar la atención pública sin decir una palabra, solo dejando hablar a sus imágenes.