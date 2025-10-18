A24.com

Mica Viciconte se metió de lleno en la guerra sin fin entre Cubero y Nicole: "No se van a calmar nunca"

Sin pelos en la lengua, Mica Viciconte disparó picante sobre el nuevo round que enfrenta su pareja Fabián Cubero con su ex, Nicole Neumann, y no se calló nada.

18 oct 2025, 10:09
Cuando parecía que por fin Fabián Cubero y Nicole Neumann se habían puesto de acuerdo para ponerle fin a su feroz disputa por la crianza compartida de sus tres hijas -Indiana, Allegra y Sienna- tras su separación, estas vacaciones de invierno voló todo por los aires cuando la modelo no cumplió con lo pactado. Y en medio de esta guerra, aparece una tercera protagonista: Mica Viciconte, actual pareja del exfutbolista quien desde el vamos banca y apoyo a Poroto.

Lo cierto es que la nueva disputa estalló cuando a mediados de año Neumann viajó a Europa con las menores y regresó al país un par de días después de los pactado, complicando los planes de Cubero para viajar a Mar del Plata a visitar a su padre y abuelo de sus hijas, quien estaba enfermo y terminó falleciendo unos días después.

Así las cosas, Fabián Cubero hizo en su momento una presentación legal para intimar a Nicole a respetar lo convenido, así como también para revocarle el poder que la habilitaba hasta ahora para sacar del país a sus hijas sin la firma de Fabián. En tanto, esta semana hubo una audiencia por este tema y desde A la tarde (América TV), el exfutbolista disparó picante asegurando a que esta altura "no espera nada" de parte de su ex, y remarcó que lo único que pretende es que cumpla con lo firmado.

Claro que quien también habló al respecto fue Mica Viciconte, y fiel a su verborragia sin filtro apuntó sin filtro contra Nicole Neumann, con la que mantiene un claro enfrentamiento desde el día uno que comenzó su noviazgo con Cubero.

“Los de afuera... sorry, para mí no intervienen en mis decisiones”, lanzó de movida ante la consulta del cronista del ciclo de América TV sobre el accionar de Nicole.

Asimismo, frente a la pregunta directa sobre si la disputa entre Fabián y Nicole es irremontable, Viciconte disparó: “No sé, ni idea. Yo estoy re bien así sinceramente”, después de señalar punzante que hoy por hoy Fabián así como, de alguna manera, las chicas “son mi familia, mis decisiones, mi casa, mi techo, mi propiedad”.

Al mismo tiempo, y a modo de sintetizar la eterna riña entre su pareja y su exmujer, Viciconte señaló tomándoselo con humor: “No estoy con humor de confrontar. Es algo que va a existir, que va a pasar y no se van a calmar nunca las cosas. Intentar que del otro lado o ambos se pongan de acuerdo no sucede y no va a suceder, y hay que vivir con eso. No me queda otra”.

Por último, consultada sobre lo sucedido en la reciente audiencia donde trascendió que Nicole habría solicitado que ella no intervenga en la crianza de Indiana, Allegra y Sienna Cubero, Mica Viciconte fue tajante. “Con Fabi somos una familia y decidimos muchas cosas en conjunto como familia. Después, la decisión que él toma como padre es un tema que él toma como padre”, concluyó firme.

Cuál fue la reacción de Mica Viciconte tras ser acusada de lucrar con las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero

El conflicto entre Mica Viciconte y Nicole Neumann parece no tener fin, y cada tanto surgen nuevos episodios que reavivan la disputa. En esta oportunidad, la polémica se centró en acusaciones sobre supuestos beneficios económicos que la panelista obtendría a partir de las hijas que su pareja, Fabián Cubero, tuvo con la modelo.

Durante un encuentro con la prensa, un cronista de Puro Show (El Trece) planteó la polémica: “Veíamos en el chat como que la gente ponía que lucrabas con las hijas de Fabián por la publicidad de un yogur”.

Ante esto, Mica fue clara en su respuesta: “Hay un reel, claro, sí. Pero hay un padre que está ahí. Yo no soy la madre ni el padre, así que yo hago mi trabajo nada más”.

Otro notero señaló la influencia de la opinión pública: “Por ahí la gente o la hinchada, entre comillas, de Nicole, aprovecha para tirar algún palito cada tanto”. Pero Viciconte no se dejó llevar por los comentarios: “No sé, ni lo agarro, te digo la verdad. Ni lo agarro, hago mi vida”.

Respecto a la situación legal generada por la ausencia de las chicas en un viaje previsto con su padre, el cronista consultó: “¿Cómo está la situación legal luego de que las chicas no fueran entregadas en tiempo y forma para hacer este viaje con Fabián?”.

Fue allí que la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) se mostró cauta: “No sé todavía en qué quedó eso. Yo siempre soy partidaria de que las cosas están para cumplirlas. O sea, si uno firma algo creo que tiene que confiar en la Justicia. Bueno, calculo que la Justicia hará lo que tenga que hacer”.

Asimismo, sobre la organización familiar, Viciconte explicó: “Fabi se fue con Luca, ya está, uno tiene todo organizado y no podés depender siempre de alguien”.

Cuando le sugirieron cuidar sus palabras, respondió con serenidad: “Estoy tranquila. No medito, pero creo que con el tiempo, ocho años, uno ya sabe todo lo que va a pasar. Entonces, no me sorprende nada. Y estoy enfocada realmente en mi trabajo, en cosas nuevas que vienen ahora, que están buenísimas. Creo que lo más importante es trabajar para mantener la cabeza ocupada. Cuando no laburás... tu cabeza rompe los huevos”.

De esta manera, una vez más Mica Viciconte dejó en claro que su prioridad es mantener la tranquilidad y seguir adelante con sus proyectos, más allá de los conflictos mediáticos que la involucran.

