Valeria Mazza señalo la vida oscura Donatella Versace y reveló intimidades: " Vicios que..."

Ángel le preguntó si Donatella era jodida, pero Valeria sorprendió con su respuesta: “Bueno, yo la quiero, pero tiene sus temas”,.

“Sí, pero también muchos otros vicios que son difíciles. A mí me pasó mucho siempre que cuando llegaba el momento de la joda, Valeria se iba a dormir. Soy muy remadora, bailadora, hasta que empezaba a haber juguetitos y sustancias, yo ahí me iba”, indicó para sorpresa de todos..

“Estábamos en Roma, al otro día era el desfile de Piazza di Spagna, yo desfilaba para Versace estaba con Donatella y todo su grupo. Ahí mientras estábamos en la prueba de ropa de repente empezaron a los gritos, portazos, Donatella sale corriendo. ¿Qué pasó?, ¿qué pasó, ¿cómo que murió?. No, no, todavía se me pone piel de gallina y bueno, obviamente que se suspendió el desfile. Un evento que se hace todos los años en julio y ese año se hizo en septiembre, todo en homenaje a él. En lo cotidiano Versace era un amor conmigo, siempre fue muy cariñoso, muy amoroso", concluyó Valeria al recodar el trágico asesinato del diseñador italiano.