"Vengo a 110 km/h y me dicen que vengo a 127": el video de un turista contra las multas fotográficas en Córdoba

Para demostrar que lo estaban extorsionando, Pablo empezó a filmar con su teléfono celular y expuso a los policias: "Vos me mostrás la foto, yo cierro el orto, te pido disculpas y me voy a la mierda. No tenés la foto, me estás cagando, flaco”, dijo.

También mostró que había otros automovilistas en la misma situación. En el video, Pablo es concluyente: "No vengan a Córdoba".

El video de las fotomultas en Córdoba

Primera parte:

Segunda parte: