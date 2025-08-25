Venus entra en Leo: qué significa este tránsito y cómo afecta en vos

El lunes 25 de agosto, Venus entra en Leo y la energía cambia de tono. Si la semana pasada tachábamos listas en modo Virgo, ahora la consigna es otra: brillar.
Con Venus en Leo, el amor y la creatividad buscan escenario. Descubrí qué significa este tránsito y qué signos sentirán su fuerza.
Venus en Leo: el deseo se enciende y pide escenario propio. Foto: Ideogram.
Venus es el planeta del amor, la belleza y el deseo. En Leo, se vuelve teatral, magnético, apasionado. Como si el universo nos subiera a un escenario y nos dejara elegir: ¿te escondés o te mostrás?
Cuando Venus transita Leo, todo pide pasión. Se activan los romances, las ganas de mostrarse, la creatividad. Es buen momento para cambiar de look, mostrar talentos, animarse a declarar un deseo.
Preguntate:
Se suele decir que Leo busca atención. Pero en realidad, cuando Venus entra en Leo 2025, no se trata solo de ego: se trata de reconocer que el brillo propio también inspira a otros.
La clave está en hacerlo desde la autenticidad: amor propio, confianza y pasión verdadera.
¿Qué significa que Venus entra en Leo 2025?
Que el amor y la creatividad se expresan con más intensidad, magnetismo y teatralidad.
¿Qué signos sienten más este tránsito?
Leo, Aries y Sagitario, además de Tauro y Acuario en sus relaciones.
¿Cómo aprovecharlo en lo cotidiano?
Animándote a brillar: mostrá un talento, cambiá tu look, declarate, hacé algo que te dé placer.
El ingreso de Venus en Leo 2025 nos recuerda que esconderse nunca fue la opción. Este tránsito pide mostrarse, con luces, con ganas, con deseo. Porque al final, el aplauso más importante es el que te das vos mismo.