Trends
Venus
Astrología

Venus entra en Leo: qué significa este tránsito y cómo afecta en vos

Con Venus en Leo, el amor y la creatividad buscan escenario. Descubrí qué significa este tránsito y qué signos sentirán su fuerza.

Venus en Leo: el deseo se enciende y pide escenario propio. Foto: Ideogram.

El lunes 25 de agosto, Venus entra en Leo y la energía cambia de tono. Si la semana pasada tachábamos listas en modo Virgo, ahora la consigna es otra: brillar.

Venus es el planeta del amor, la belleza y el deseo. En Leo, se vuelve teatral, magnético, apasionado. Como si el universo nos subiera a un escenario y nos dejara elegir: ¿te escondés o te mostrás?

¿Qué significa este tránsito en lo cotidiano?

Cuando Venus transita Leo, todo pide pasión. Se activan los romances, las ganas de mostrarse, la creatividad. Es buen momento para cambiar de look, mostrar talentos, animarse a declarar un deseo.

Preguntate:

  • ¿Qué parte de vos apagaste para no incomodar?
  • ¿Qué deseo viene pidiendo espacio hace rato?
  • ¿Qué harías si no te importara el qué dirán?

No todo lo que brilla es ego

Se suele decir que Leo busca atención. Pero en realidad, cuando Venus entra en Leo 2025, no se trata solo de ego: se trata de reconocer que el brillo propio también inspira a otros.

La clave está en hacerlo desde la autenticidad: amor propio, confianza y pasión verdadera.

Los signos que más sienten a Venus en Leo

  • Leo: el aplauso es tuyo. Magnetismo al máximo, pero ojo con depender de la mirada ajena.
  • Sagitario: romance y aventuras. Podés sentir ganas de viajar, crear, explorar.
  • Aries: chispa y juego. Buen momento para conquistar y para proyectos creativos.
  • Tauro: sos hijo de Venus, y en Leo pedís placer estético y hogareño.
  • Acuario: con Venus enfrente, tus vínculos se vuelven espejos. Se ve lo que funciona y lo que no

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que Venus entra en Leo 2025?

Que el amor y la creatividad se expresan con más intensidad, magnetismo y teatralidad.

¿Qué signos sienten más este tránsito?

Leo, Aries y Sagitario, además de Tauro y Acuario en sus relaciones.

¿Cómo aprovecharlo en lo cotidiano?

Animándote a brillar: mostrá un talento, cambiá tu look, declarate, hacé algo que te dé placer.

Brillar también es un acto de valentía

El ingreso de Venus en Leo 2025 nos recuerda que esconderse nunca fue la opción. Este tránsito pide mostrarse, con luces, con ganas, con deseo. Porque al final, el aplauso más importante es el que te das vos mismo.

