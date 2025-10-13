La angustia de Gonzalo Gerber, ex de Dai Fernández, tras la confirmación del romance con Nico Vázquez: "Re mal"

"Dai es una chica que tiene un buen pasar, tiene un departamento muy importante donde vivía con Gonzalo, en el mismo edificio donde vive una muy famosa. Esta famosa me dice que en las semanas previas a la separación se escuchaban muchas discusiones. La separación no fue en buenos términos", indicó el periodista sobre la separación de los actores.

Y agregó al respecto: "Ellos vivían en ese departamento y ahora Gonzalo está re mal porque perdió a su novia y tuvo que salir a buscar un lugar para vivir mucho mas chico".

En tanto, Matías Vázquez señaló que pese a separarse Gonzalo y Dai se siguen aún en las redes sociales pero que él está muy angustiado con la situación.

"No esperaba que Nico Vázquez sea el nuevo, porque él era como un fanático de la pareja", remarcó el conductor, dando cuenta de la buena onda que tenía Gonzalo con Nico.

Nico Vázquez se refirió en el programa Infama (América Tv) a su vínculo con Dai Fernández y aclaró que el romance comenzó recientemente.

Karina Iavícoli le comentó al actor: "Nunca se te escuchó decir: 'No estoy de novia con Dai'". A lo que Nico respondió con sinceridad: "Porque en realidad cuando vos estás en algo... es algo que no tiene título esto, porque es algo de hace días".

"Cualquier circunstancia en la que se encuentre Gime (Accardi) hoy o que me encuentre yo es válida. No tenemos que dar ninguna explicación. No somos más parejas. Estamos solos", dijo el artista sobre la separación de su ex.

Y en ese sentido, remarcó que aún no es válido ponerle un título al vínculo con Dai Fernández y por qué niega confirmar el romance en los medios.

"Si yo empiezo algo con alguien o yo quiero salir a tomar un café con alguien, ponele, no le voy a poner un título a algo que todavía no lo tiene", señaló Nico Vázquez.

Y argumentó sobre esa postura: "Entonces, cuando ustedes me preguntan si yo tengo que blanquear algo, lo digo bien esto para que quede claro, no tengo que blanquear nada. No estoy mintiendo".

"No tengo nada para blanquear. Esa es la realidad. '¿Estás de novio con Dai?', me preguntaron. No. Esa sería la realidad que yo puedo decirte, contestarte", siguió firme el artista.

"Nos conocemos hace un montón porque, como amigos, somos muy amigos, mejores amigos. Pasamos de compañero a mejores amigos en el último tiempo. Yo me he apoyado mucho en ella y ella mucho en mí", se sinceró Nico sobre su cercana relación con Dai.