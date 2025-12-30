Video: qué es el Dust Devil, el fenómeno que causó pánico en los vecinos de Florencio Varela

En ese marco, el aire en contacto con el suelo absorbe ese calor y se vuelve más caliente que el que se encuentra unos metros más arriba. Al ser más liviano, este aire asciende rápidamente, formando una columna térmica.

Mientras el aire asciende, el que lo rodea se desplaza hacia el centro para ocupar el espacio dejado por el ascenso. Si hay irregularidades en el terreno o corrientes de viento suaves, la columna comienza a girar sobre sí misma.

Al estrecharse durante el ascenso, la velocidad de rotación aumenta, un fenómeno conocido como conservación del momento angular, similar a lo que ocurre cuando un patinador junta los brazos para girar más rápido.

El movimiento en espiral levanta polvo y escombros, haciendo visible el remolino.

Por lo general, un Dust Devil dura solo unos minutos, dado que pierde fuerza al alejarse de su fuente de calor o al incorporar aire más frío de los niveles superiores, lo que detiene su ascenso.