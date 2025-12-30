Video: qué es el Dust Devil, el fenómeno que causó pánico en los vecinos de Florencio Varela

Un fenómeno poco habitual sorprendió este lunes a los vecinos de Florencio Varela durante una jornada calurosa: un remolino de polvo, conocido como “Dust Devil” o diablo de polvo, se formó en una zona de tierra, levantando hojas y basura.
El diablo de polvo se produjo este lunes y no tardó en viralizarse en las distintas redes sociales.
Un remolino sorprendió este lunes a los vecinos de Florencio Varela
Un fenómeno poco habitual sorprendió este lunes a los vecinos de Florencio Varela durante una jornada calurosa: un remolino de polvo, conocido como “Dust Devil” o diablo de polvo, se formó en una zona de tierra, levantando hojas y basura.
El hecho que causó sorpresa entre quienes los presenciaron, se viralizó en las últimas horas en distintas redes sociales.
Estos remolinos no se originan en nubes ni tormentas, sino que surgen directamente desde el suelo cuando las temperaturas son muy altas y el aire está muy seco. A diferencia de los tornados, aparecen en días despejados y calurosos.
Este fenómeno se produce cuando el sol calienta superficies planas y despejadas, como campos secos, asfalto o zonas desérticas.
En ese marco, el aire en contacto con el suelo absorbe ese calor y se vuelve más caliente que el que se encuentra unos metros más arriba. Al ser más liviano, este aire asciende rápidamente, formando una columna térmica.
Mientras el aire asciende, el que lo rodea se desplaza hacia el centro para ocupar el espacio dejado por el ascenso. Si hay irregularidades en el terreno o corrientes de viento suaves, la columna comienza a girar sobre sí misma.
Al estrecharse durante el ascenso, la velocidad de rotación aumenta, un fenómeno conocido como conservación del momento angular, similar a lo que ocurre cuando un patinador junta los brazos para girar más rápido.
El movimiento en espiral levanta polvo y escombros, haciendo visible el remolino.
Por lo general, un Dust Devil dura solo unos minutos, dado que pierde fuerza al alejarse de su fuente de calor o al incorporar aire más frío de los niveles superiores, lo que detiene su ascenso.