Alerta planes sociales de ANSES: más de 900 mil personas dejarán de cobrar el pago directo

La propuesta busca que los beneficiarios incorporen herramientas laborales concretas, con cursos orientados tanto a oficios tradicionales como a competencias vinculadas a nuevas tecnologías.

Empresas privadas y cursos de oficio

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó en una conferencia de prensa que el esquema contará con participación del sector privado. Según detalló, ya existen acuerdos con empresas como Mercado Libre, Sinteplast, McDonald’s y Cervecería Quilmes.

“De esta manera, unos 900 mil beneficiarios de Volver al Trabajo van a empezar a capacitarse. Se van a dictar cursos de oficio en conjunto con empresas”, explicó Adorni, al tiempo que remarcó que el objetivo es vincular la capacitación con demandas reales del mercado laboral.

VOLVER AL TRABAJO.jpg

Una reestructuración más amplia del sistema de asistencia

El cambio en los planes sociales no es una medida aislada. Forma parte de una reorganización integral del esquema de asistencia que impulsa la ministra Sandra Pettovello.

Dentro de ese rediseño, el Gobierno analiza la posibilidad de unificar distintas prestaciones —como la AUH, la Asignación por Embarazo, el Plan de los Mil Días y la Tarjeta Alimentar— en un único beneficio denominado AUH Familiar.

La intención oficial es simplificar el sistema, evitar superposiciones y ordenar el gasto social bajo un esquema más controlado.

El rol clave del Sistema Integrado de Información Social

Para avanzar con esta transformación, el Ministerio de Capital Humano trabaja en el desarrollo del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), una base de datos que cruzará información de distintos organismos del Estado.

El SIIS permitirá identificar cuántos beneficios recibe cada hogar, mejorar los controles y condicionar la asistencia estatal a procesos de formación y empleabilidad, según explican desde el Ejecutivo.