Zaira Nara se mostró muy cerca de un heredero multimillonario francés en Punta del Este
Zaira Nara fue fotografiada muy cerca de un heredero multimillonario francés en Punta del Este y las imágenes no pasaron desapercibidas. Se conocieron detalles claves sobre el vínculo y revelaron qué hay detrás de las fotos publicadas por una famosa revista. Enterate de quién se trata.
30 dic 2025, 13:48
El verano de Zaira Nara arrancó con ruido fuerte en Punta del Este. En las últimas horas comenzaron a circular imágenes que la muestran muy cerca de Robert Strom, un heredero francés que rápidamente quedó señalado como el posible nuevo amor de la modelo. Las fotos, publicadas por la revista ¡Hola! Argentina, reavivaron rumores que ya venían sonando en el ambiente.
La primicia fue ampliada por Gustavo Méndez en La Mañana con Moria (El Trece), donde el periodista no dudó en ponerle nombre y apellido al misterioso acompañante de la menor de las Nara. Según contó al aire, se trata de un magnate europeo con un perfil bajísimo, pero con una fortuna que impresiona incluso en el jet set internacional.
De acuerdo a lo que reveló Méndez, Strom pertenece a una familia clave en el desarrollo de centros comerciales en Europa. “Su abuelo fue quien impulsó los shoppings en el continente y la familia llegó a manejar más de 80”, detalló, y agregó que recientemente habrían vendido varios complejos en Madrid por una cifra millonaria que ronda los 1.600 millones de euros.
Las comparaciones no tardaron en aparecer. Mientras analizaban las fotos, en el programa señalaron el parecido físico del francés con Diego Forlán, uno de los ex más recordados de Zaira, un dato que no pasó desapercibido entre los panelistas ni en las redes sociales.
Además, Méndez sumó un dato clave sobre cómo se habría gestado el vínculo. Según explicó, el encuentro entre Zaira y Strom habría sido gracias a la intervención de amigos en común: Martín Pepa y Pampita habrían sido los “celestinos” que acercaron a la pareja en el exclusivo círculo esteño.
Este detalle, lejos de ser menor, habría generado tensiones con Facundo Pieres, ex pareja de la modelo, quien tenía intenciones de recomponer la relación. La jugada no habría caído nada bien y terminó reforzando aún más el lazo entre Zaira y Pampita, que por estas horas se muestran inseparables.
Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó oficialmente la relación, pero las imágenes y los datos que siguen apareciendo alimentan el rumor sobre un posible romance.
Por qué se separaron Zaira Nara y Jakob von Plessen
La separación entre Zaira Nara y Jakob von Plessen habría tenido varios detonantes y no un único motivo puntual. Según trascendió en su momento, el escándalo del WandaGate habría sido un punto de quiebre en la pareja. Jakob fue señalado como supuesto cómplice de Mauro Icardi en el recordado encuentro con la China Suárez, una situación que habría generado una fuerte crisis de confianza y tensiones internas difíciles de revertir.
A ese episodio se le habrían sumado diferencias profundas en sus estilos de vida. Mientras Zaira continuó muy enfocada en su carrera, compromisos laborales y exposición mediática, Jakob mantuvo un perfil más bajo y ligado al mundo rural. Con el paso del tiempo, esas diferencias habrían provocado un desgaste silencioso que fue erosionando la relación.
Por último, también circularon versiones sobre una supuesta infidelidad de Zaira con el polista Facundo Pieres, vínculo que nunca fue confirmado oficialmente, pero que habría terminado de dinamitar la pareja.