Zaira Nara se mostró muy cerca de un heredero multimillonario francés en Punta del Este

Además, Méndez sumó un dato clave sobre cómo se habría gestado el vínculo. Según explicó, el encuentro entre Zaira y Strom habría sido gracias a la intervención de amigos en común: Martín Pepa y Pampita habrían sido los “celestinos” que acercaron a la pareja en el exclusivo círculo esteño.

Este detalle, lejos de ser menor, habría generado tensiones con Facundo Pieres, ex pareja de la modelo, quien tenía intenciones de recomponer la relación. La jugada no habría caído nada bien y terminó reforzando aún más el lazo entre Zaira y Pampita, que por estas horas se muestran inseparables.

Por ahora, ninguno de los protagonistas confirmó oficialmente la relación, pero las imágenes y los datos que siguen apareciendo alimentan el rumor sobre un posible romance.

Por qué se separaron Zaira Nara y Jakob von Plessen

La separación entre Zaira Nara y Jakob von Plessen habría tenido varios detonantes y no un único motivo puntual. Según trascendió en su momento, el escándalo del WandaGate habría sido un punto de quiebre en la pareja. Jakob fue señalado como supuesto cómplice de Mauro Icardi en el recordado encuentro con la China Suárez, una situación que habría generado una fuerte crisis de confianza y tensiones internas difíciles de revertir.

A ese episodio se le habrían sumado diferencias profundas en sus estilos de vida. Mientras Zaira continuó muy enfocada en su carrera, compromisos laborales y exposición mediática, Jakob mantuvo un perfil más bajo y ligado al mundo rural. Con el paso del tiempo, esas diferencias habrían provocado un desgaste silencioso que fue erosionando la relación.

Por último, también circularon versiones sobre una supuesta infidelidad de Zaira con el polista Facundo Pieres, vínculo que nunca fue confirmado oficialmente, pero que habría terminado de dinamitar la pareja.



