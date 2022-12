Viveza argentina: Así entró un hincha a la cancha en silla de ruedas, "Yo no tengo nada"

Este fue el caso de un cordobés que fue grabado entrando a la cancha en silla de ruedas, pero que -como él mismo dijo- no tenía nada.

“Si me detienen me levanto y salgo corriendo”, dijo en declaraciones a otro hincha que lo grababa mientras contaba su avivada. “Yo no tengo nada”, dice y muestra cómo sus piernas se mueven.

Los que lo acompañaban al escucharlo estallaron en risa.

El argentino que entró en silla de ruedas y terminó festejando de pie

Un hincha argentino que entró al estadio 947 de Qatar para ver el triunfo de Argentina sobre Polonia sorprendió a los organizadores por una extraña actitud que tomó sobre el final del partido.

Con el resultado ya consumado, la persona se levantó de su silla de ruedas y celebró de pie, lo que motivó la sorpresa de uno de los asistentes al partido. Y con su teléfono lo filmó y lo subió a las redes sociales.

¿Una picardía o un milagro argentino?

Mirá el video