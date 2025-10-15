Daniela Christiansson confirmó qué pasa con Wanda Nara tras el acercamiento a Maxi López en MasterChef

Y aclaró que la decisión de que participe en el programa fue de los dos: "Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo. ¿Duele? Sí, claro. Estoy un poco agotada, porque estoy en la parte final del embarazo: el cuerpo pesa y las hormonas me ponen muy sensible pero lo que más duele es que lo extrañamos mucho".

"Igual me pone feliz verlo disfrutar de sus hijos, que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos. Esa es de hecho, la razón principal de su estadía en Argentina y es algo que hace enormemente feliz por él y sus hijos", continuó.

Sobre el viaje de Maxi López para verla, Daniela Christiansson explicó: "No puedo viajar ahora: tengo obligaciones acá y estoy demasiado pesada para hacerlo a los 7 meses de embarazo. No es lo ideal, pero es lo que toca".

Y en cuanto a cómo se lleva con Wanda Nara ahora que está más cerca de Maxi López, la modelo dejó en claro: "Y no, no hay ningún drama con Wanda. Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos. Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor"

Daniela Christiansson aclaro como esta su relacion con maxi lopez y wanda nara

Qué dijo el famoso que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity

Un famoso conductor contó cómo fueron las grabaciones en reemplazo de Maxi López en MasterChef Celebrity con la conducción Wanda Nara ante el viaje del ex futbolista para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, quien está en la última etapa de su embarazo.

"Sí, acepté cubrir a Maxi. Ya grabé ayer (martes) y grabo este jueves, y el lunes también", le contó Marley a PrimiciasYa. El conductor de Por el mundo (Telefe) agregó: "Me divertí mucho, se la pasa bien. Y el reemplazo es por una semana".

Desde el inicio del reality se supo que la permanencia del ex marido de la mediática no iba a ser sencilla. Para participar del programa, Maxi López tuvo que dejar atrás su vida en Suiza, donde vive con su esposa y su hija, Elle, y mudarse temporalmente al país, donde aprovechó también para estar unas semanas con sus tres hijos varones (Valentino, Constantino y Benedicto), fruto de su matrimonio con Wanda Nara.