Daniela Christiansson confirmó qué pasa con Wanda Nara tras el acercamiento a Maxi López en MasterChef

Tras aparecer en el debut de Wanda Nara al frente de la nueva temporada MasterChef Celebrity (Telefe), Maxi López tuvo que tuvo que viajar para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson.
La modelo Daniela Christiansson compartió un mensaje en las redes sobre el repentino viaje de Maxi López y aclaró cómo se lleva con Wanda Nara.
La modelo sueca se encuentra transitando el séptimo mes de su embarazo en Ginebra, Suiza, en donde vive junto al ex futbolista y la pequeña Elle. Desde sus historias de Instagram, Daniela Christiansson compartió una extensa reflexión sobre la participación de Maxi en el programa que conduce Wanda mientras ella está en la última etapa del embarazo.
"Tengo un montón de mensajes en los DM, así que voy a hacer un posteo general. Sí, Maxi está volviendo y eso nos pone muy contentas. No, no estoy enojada. Se bien cuáles son los objetivos de Maxi al estar lejos de nosotras en este momento, incluso estando yo embarazada", dejó en claro Daniela.
"Las razones son importantes y sus objetivos son más grandes de los que muchos pueden imaginar. Hay toda una estrategia detrás y él conoce bien sus límites. Sé que jamás haría algo que pudiera ponernos en riesgo o hacernos mal", continuó la modelo sueca.
Y aclaró que la decisión de que participe en el programa fue de los dos: "Tomamos juntos la decisión de hacer este sacrificio y vivir esta distancia por un tiempo. ¿Duele? Sí, claro. Estoy un poco agotada, porque estoy en la parte final del embarazo: el cuerpo pesa y las hormonas me ponen muy sensible pero lo que más duele es que lo extrañamos mucho".
"Igual me pone feliz verlo disfrutar de sus hijos, que lo necesitan, y poder pasar tiempo con su familia y amigos. Esa es de hecho, la razón principal de su estadía en Argentina y es algo que hace enormemente feliz por él y sus hijos", continuó.
Sobre el viaje de Maxi López para verla, Daniela Christiansson explicó: "No puedo viajar ahora: tengo obligaciones acá y estoy demasiado pesada para hacerlo a los 7 meses de embarazo. No es lo ideal, pero es lo que toca".
Y en cuanto a cómo se lleva con Wanda Nara ahora que está más cerca de Maxi López, la modelo dejó en claro: "Y no, no hay ningún drama con Wanda. Todo está bien, todo tranquilo y en paz. Eso es lo más importante para todos. Tenemos muchas ganas de verlo en MasterChef y acompañarlo desde acá con todo nuestro amor"
Un famoso conductor contó cómo fueron las grabaciones en reemplazo de Maxi López en MasterChef Celebrity con la conducción Wanda Nara ante el viaje del ex futbolista para acompañar a su esposa, Daniela Christiansson, quien está en la última etapa de su embarazo.
"Sí, acepté cubrir a Maxi. Ya grabé ayer (martes) y grabo este jueves, y el lunes también", le contó Marley a PrimiciasYa. El conductor de Por el mundo (Telefe) agregó: "Me divertí mucho, se la pasa bien. Y el reemplazo es por una semana".
Desde el inicio del reality se supo que la permanencia del ex marido de la mediática no iba a ser sencilla. Para participar del programa, Maxi López tuvo que dejar atrás su vida en Suiza, donde vive con su esposa y su hija, Elle, y mudarse temporalmente al país, donde aprovechó también para estar unas semanas con sus tres hijos varones (Valentino, Constantino y Benedicto), fruto de su matrimonio con Wanda Nara.