Wanda Nara: El desubicado mensaje que publicó la esposa de Andrés Nara 

Alicia está enojada con la rubia porque no nombró a Andrés durante el agradecimiento al premio Martín Fierro como revelación y porque aseguran que les bajaron varios trabajos.

"Muchas veces nos hacen tanto daño, queremos hablar y decir lo que se merecen, pero no vale la pena, creeme todos tienen una versión de los hechos, dejá que el tiempo ponga las cosas en su lugar… Callar es de sabios”, escribió la mujer en sus redes.

"¡La verdad vence a la mentira! ¡La mejor justicia es el karma! Sé el reflejo… el universo es sabio. Y no hay oscuridad, por más fuerte que parezca, que pueda vencer la luz”, agregó Alicia.

Antonio López, el participante de MasterChef, habló sobre la salud de Wanda Nara

Habló Antonio, el participante de MasterChef, en medio del difícil momento que atraviesa Wanda Nara, se espera confirme su diagnóstico luego de haber sido internada de urgencia donde le realizaron muchos estudios.

La rubia fue internada de urgencia en el Sanatorio de Los Arcos por un dolor abdominal, lo que derivó en una serie de exámenes para corroborar cómo estaba de salud. Horas más tardes, los médicos le comunicaron que todos los valores eran malos: glóbulos blancos elevados y el bazo extremadamente dilatado.

Jorge Lanata aseguró que la situación de la conductora de MasterChef era más grave de lo que se dio a conocer: “Trabajo de periodista y hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas cercanas a Wanda y otra al hospital. Lo que nadie está diciendo es que Wanda tiene leucemia”.

Antonio rompió el silencio: “Hace minutos me enteré de la noticia. La verdad es que Wanda Nara cuenta con todo mi apoyo. Seguramente ya habrá un momento para reencontrarnos y mandarle fuerzas. No estoy muy al tanto del tema, pero la quiero mucho y estoy para devolverle todo el amor que ella me dio desde un comienzo”, dijo en una entrevista con Que Pasa Salta.