Maxi López mostró el video del reencuentro con sus hijos en medio de la preocupación por Wanda Nara

El domingo, en una jornada de puro sol y frío, Maxi compartió un video de cómo fue el reencuentro con sus tres hijos varones en la Argentina.

El ex delantero de River y Barcleona grabó a sus hijos jugando al fútbol tenis y compartiendo un lindo momento familiar. "The boyz are back" -Los chicos están de vuelta-, expresó Maxi en sus historias de Instagram.

Además, Pochi de la conocida cuenta de redes Gossipeame mostró al ex futbolista de compras a un supermercado de Nordelta junto a sus hijos.

Maxi aprovecha a full sus días en la Argentina para compartir los momentos con sus hijos mientras se aguardan novedades sobre la salud de Wanda.

Maxi López disparó contra Jorge Lanata tras haber hablado de la salud de Wanda Nara: "Le faltó..."

Después de que Maxi López se enterara del delicado cuadro de salud de Wanda Nara, el exfutbolista viajó a la Argentina para apoyar a su exmujer y contener a sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

El viernes el periodista Jorge Lanata había afirmado cuál era el diagnóstico de la empresaria. "Mucha gente sabe lo que tiene pero nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista, le voy a decir lo que hice. Me contacté con tres fuentes distintas: dos muy cercanas a Wanda Nara y una cercana al Sanatorio. Wanda Nara tiene Leucemia", había dicho.

En Ezeiza, recién aterrizado, López le respondió al periodista. "Para mí le erra porque me parece que cualquier tipo de noticia, de este tipo tan personal, me parece que por respeto tiene que salir a hablar la persona", dijo Maxi.

"Me gustaba lo que hacía Lanata pero me parece que con esta, se equivocó mal, porque no sabe que hay cinco hijos atrás y me parece que le faltó un poquito de empatía", aseguró el ex futbolista, quien también admitió que se quedará en el país el tiempo que sea necesario para acompañar a Wanda y a sus hijos.

"Ahora voy a llegar a casa ver a mis hijos. Vengo a Argentina para eso, para reencontrarme con ellos", le subrayó a la prensa. Acto seguido, uno de los cronistas le consultó si Lanata debería pedir disculpas por lo que dijo. "No quiero entrar en polémicas. Yo pienso en mis hijos, nada más", cerró Maxi.