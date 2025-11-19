Rocío Oliva reveló fuertes detalles de cómo fue su última charla con Diego Maradona antes de morir

“Una de las últimas conversaciones que tuvimos, y que no me olvido más, porque hay otras que prefiero guardar. Me dijo: 'deseo que formes una familia muy linda, que te puedas casar, tener hijos, tu marido, y que seas feliz porque sos una gran mujer y porque te lo mereces. Que te de todo lo que no te di pero que no sea maradoniano porque puede haber una confusión'", profundizó a corazón abierto Rocío Oliva.

"Lo sentí de corazón fue muy linda esa charla y que me de sus buenas vibras y sus buenos deseos es importante", observó Oliva sobre esas palabras que le dijo Maradona.

"Terminar una relación de muchos años linda a mi me encanta, decirlo con orgullo", concluyó sobre su separación definitiva del ex futbolista en 2018 tras los años que vivieron juntos en Dubai.

La sorpresiva opinión de Rocío Oliva sobre los últimos días de Diego Maradona

Rocío Oliva habló en el programa Intrusos (América TV) y se refirió al juicio por la muerte de Diego Maradona, dejando una opinión inesperada sobre el tema.

“Me pareció un bochorno lo que pasó con la jueza, pero confío en que en nuestro país hay una Justicia y tiene que actuar bien”, cuestionó la ex del futbolista sobre la situación de Julieta Makintach y la suspensión del juicio ante las imágenes que grabó para un documental.

Finalmente, al ser consultada sobre si cree que a Diego Maradona lo mataron, expresó: “No, yo no creo que haya sido tan así, pero nadie sabe lo que pasó y la Justicia está para esclarecer un montón de cosas, entre ellas qué fue lo que pasó durante el último tiempo de Diego”.

Y en cuanto a la denuncia de violencia de género a Néstor Ortigoza, su actual novio, Oliva explicó: "Me cae mal, por supuesto. Lo hemos hablado en su momento y me saqué todas las dudas, las preguntas que tenía que hacer ya las hice, pero no puedo contar mucho más porque hay menores y no está bueno el tema”.