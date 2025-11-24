Así fue la emotiva despedida a Alejandro, el chico argentino que murió arrastrado por el mar en Chile

El albañil que rescató a cuatro chicos y no pudo llegar a Alejandro

Mientras el entorno del joven argentino despedía simbólicamente a Alejandro, el país conocía también el relato estremecedor del albañil chileno Francisco Boldo, el hombre que arriesgó su vida para salvar a cuatro de los adolescentes.

Boldo, que en ese momento pasaba en bicicleta por la zona, contó que escuchó gritos desesperados y no dudó un segundo.

“Me saqué la ropa, andaba con short, y me fui a salvarlos. Avanzo unos 10 metros y veo al primer niño, que tenía como 15 años, que estaba tragando agua. Hago que se relaje, lo pesco y lo saco un poco a donde se pueda parar”, relató al medio chileno Meganoticias.

Tras poner a salvo al primero, nadó hasta otro punto del oleaje.

chile

“Veo a otro niño, de 12, flotando. Lo pesco, le aprieto el pecho porque estaba flotando encima del agua, él ya había tragado mucha agua, le di reanimación”, explicó.

Pero el rescate no terminó ahí. Boldo vio a una tercera menor, hermana de los chicos, que también se estaba hundiendo. “Me empecé a desesperar porque me empezaron a hundir. Ahí los tuve que apretar, tranquilizarlos y llevármelos, porque había mucho oleaje”.

Entre oleajes intensos, gritos, agua salada y segundos que parecían eternos, el albañil logró arrastrar a los jóvenes a la zona menos profunda. Los salvó prácticamente solo. Pero para él, la escena no termina en alivio.

Boldo aseguró que vio a Alejandro: “Veo a otra persona más adentro, que era un hermano mayor... No lo pude rescatar, se me fue. Estaba muy adentro y yo ya estaba con los otros. Si iba, se me ahogaban todos”.

El improvisado rescatista también criticó el operativo de los marinos que llegaron después: “Después llegaron marinos a puro levantarlos para arriba. Se demoraron media hora y los arrastraron como 15 metros con una boya que casi los ahogaron de nuevo”.

El testimonio generó reacciones en Chile, donde parte de la comunidad local cuestionó la falta de señalización y de vigilancia en un sector que todos los vecinos saben que es peligroso.