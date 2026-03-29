Alerta por tormentas y lluvias intensas: qué zonas están en riesgo esta semana

A partir del martes, se espera un cambio en las condiciones: el cielo comenzará a despejarse y las marcas térmicas volverán a rozar los 30°C, dando paso a jornadas más estables.

El miércoles se presentará como el día más “tranquilo” de la semana, sin lluvias previstas y con temperaturas que oscilarán entre los 22°C y los 30°C.

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Vuelve la inestabilidad y baja la temperatura

La estabilidad no durará demasiado. El jueves podrían registrarse lluvias aisladas durante la mañana, en un contexto de leve inestabilidad.

De cara al fin de semana largo, el panorama cambiará: se espera un descenso de temperatura, con mínimas que podrían bajar hasta los 18°C, cielos mayormente nublados y menor probabilidad de precipitaciones.

En síntesis, el AMBA atravesará días de contraste: del calor y la humedad inicial a condiciones más frescas hacia el cierre de la semana.

Alertas en la provincia de Buenos Aires

El SMN mantiene advertencias por tormentas en gran parte del territorio bonaerense. Estas alertas implican fenómenos potencialmente peligrosos para la población, los bienes y el medio ambiente.

Las zonas más afectadas incluyen sectores de la Costa Atlántica y el centro de la provincia, con lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.

Frente a este escenario, se recomienda:

Evitar salir si no es necesario

Permanecer en lugares cerrados

No circular por calles inundadas

Desconectar artefactos eléctricos ante posibles anegamientos

Asegurar objetos que puedan volarse

Mantenerse informado por canales oficiales

Tener preparado un kit de emergencia

Alertas en el resto del país

El fenómeno no se limita a Buenos Aires. En la Patagonia rigen alertas por lluvias en zonas cordilleranas de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, además de fuertes vientos en el sur.

En paralelo, amplias regiones del centro y norte del país se encuentran bajo alerta por temperaturas extremas de calor, incluyendo provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Formosa y Misiones.

Estas condiciones pueden ser riesgosas, especialmente para grupos vulnerables, por lo que se recomienda hidratarse, evitar la exposición al sol en horas centrales y reducir la actividad física.

Ante síntomas como mareos o agotamiento, se aconseja buscar asistencia médica y trasladarse a un lugar fresco.