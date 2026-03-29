Alerta por tormentas y lluvias intensas: qué zonas están en riesgo esta semana
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas en el AMBA y varias provincias, con lluvias intensas, calor y un cambio de tiempo que llegará en los próximos días.
Alerta por tormentas hoy y cambio de clima en la semana: qué dice el pronóstico
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene activas alertas por tormentas y lluvias intensas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y distintas regiones del país, en un inicio de semana marcado por la inestabilidad, el calor y condiciones climáticas cambiantes.
Para este domingo, el organismo prevé precipitaciones intermitentes en el AMBA, con probabilidades que oscilan entre el 40% y el 70% durante las primeras horas del día. La temperatura se moverá entre los 21°C y los 29°C, con vientos leves a moderados del sector este.
El escenario se completa con alertas amarillas y naranjas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, donde se esperan tormentas localmente fuertes, con ráfagas, actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos.
Lunes inestable y mejora gradual
El mal tiempo continuará durante el lunes, aunque con menor intensidad. Las probabilidades de lluvia bajarán a un rango de entre el 10% y el 40%, mientras que las temperaturas seguirán elevadas, con una mínima de 23°C y una máxima de 29°C.
A partir del martes, se espera un cambio en las condiciones: el cielo comenzará a despejarse y las marcas térmicas volverán a rozar los 30°C, dando paso a jornadas más estables.
El miércoles se presentará como el día más “tranquilo” de la semana, sin lluvias previstas y con temperaturas que oscilarán entre los 22°C y los 30°C.
Vuelve la inestabilidad y baja la temperatura
La estabilidad no durará demasiado. El jueves podrían registrarse lluvias aisladas durante la mañana, en un contexto de leve inestabilidad.
De cara al fin de semana largo, el panorama cambiará: se espera un descenso de temperatura, con mínimas que podrían bajar hasta los 18°C, cielos mayormente nublados y menor probabilidad de precipitaciones.
En síntesis, el AMBA atravesará días de contraste: del calor y la humedad inicial a condiciones más frescas hacia el cierre de la semana.
Alertas en la provincia de Buenos Aires
El SMN mantiene advertencias por tormentas en gran parte del territorio bonaerense. Estas alertas implican fenómenos potencialmente peligrosos para la población, los bienes y el medio ambiente.
Las zonas más afectadas incluyen sectores de la Costa Atlántica y el centro de la provincia, con lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.
Frente a este escenario, se recomienda:
Evitar salir si no es necesario
Permanecer en lugares cerrados
No circular por calles inundadas
Desconectar artefactos eléctricos ante posibles anegamientos
Asegurar objetos que puedan volarse
Mantenerse informado por canales oficiales
Tener preparado un kit de emergencia
Alertas en el resto del país
El fenómeno no se limita a Buenos Aires. En la Patagonia rigen alertas por lluvias en zonas cordilleranas de Río Negro, Chubut y Santa Cruz, además de fuertes vientos en el sur.
En paralelo, amplias regiones del centro y norte del país se encuentran bajo alerta por temperaturas extremas de calor, incluyendo provincias como Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Formosa y Misiones.
Estas condiciones pueden ser riesgosas, especialmente para grupos vulnerables, por lo que se recomienda hidratarse, evitar la exposición al sol en horas centrales y reducir la actividad física.
Ante síntomas como mareos o agotamiento, se aconseja buscar asistencia médica y trasladarse a un lugar fresco.