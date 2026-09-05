Detuvieron a Sergio Urribarri: el exgobernador de Entre Ríos deberá cumplir una condena de ocho años de prisión

Los tres serán trasladados a la Unidad Penal N.º 1 de Paraná.

El pedido de prisión domiciliaria de Urribarri

Antes de su detención, las defensas de Urribarri y Báez habían solicitado que ambos pudieran cumplir las condenas bajo el régimen de prisión domiciliaria.

En el caso de Urribarri, su defensa argumentó razones vinculadas con su estado de salud y presentó documentación médica para respaldar el pedido. Señaló que el exgobernador presenta un cuadro de estrés postraumático con síntomas disociativos de despersonalización y que se encuentra bajo tratamiento médico.

El pedido deberá ser analizado por la Justicia. Mientras tanto, Urribarri quedó a disposición de las autoridades penitenciarias.

De qué fue condenado Urribarri

Urribarri fue condenado por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en una causa que investigó hechos relacionados con el manejo de fondos públicos y contrataciones durante su gestión al frente de Entre Ríos.

El expediente investigó, entre otros hechos, el direccionamiento de contrataciones de publicidad oficial y distintas operaciones vinculadas con recursos del Estado provincial entre 2007 y 2015.

La sentencia fue dictada el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. Urribarri recibió ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y multa.

Entre los hechos analizados estuvieron contrataciones relacionadas con publicidad oficial y gastos vinculados con la organización de la Cumbre del Mercosur realizada en Paraná en 2014.

La acusación sostuvo que parte de esos recursos fueron utilizados para promocionar la figura política de Urribarri y su precandidatura presidencial para las elecciones de 2015.

Las penas contra Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera

Báez, quien se desempeñó como ministro de Cultura y Comunicación de Entre Ríos durante la gestión de Urribarri, recibió una pena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, además de inhabilitación absoluta perpetua y multa.

Aguilera, cuñado del exgobernador, recibió la misma pena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, junto con las sanciones accesorias correspondientes.

También hubo otros condenados en el expediente, aunque con penas de ejecución condicional. Corina Cargnel, Gustavo Tamay y Gerardo Caruso recibieron tres años de prisión condicional; Luciana Almada y Emiliano Giacopuzzi, dos años y seis meses; y Germán Buffa, un año y dos meses, además de las respectivas inhabilitaciones.

Urribarri ya había estado detenido

En noviembre de 2024, la Justicia entrerriana había dispuesto su prisión preventiva junto con la de Juan Pablo Aguilera, mientras la condena todavía estaba en revisión y no había quedado firme.

Posteriormente, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos hizo lugar a los recursos presentados por las defensas y dejó sin efecto aquella medida. Urribarri recuperó entonces la libertad mientras continuaba la revisión de la sentencia.

Con la decisión de la Corte Suprema, la condena quedó firme y comenzó la etapa de ejecución de la pena.

Quién es Sergio Urribarri

Sergio Urribarri fue gobernador de Entre Ríos durante dos períodos consecutivos, entre 2007 y 2015.

Después de dejar la gobernación fue designado embajador argentino en Israel durante el gobierno de Alberto Fernández.

Urribarri deberá cumplir los ocho años de prisión, además de la inhabilitación absoluta perpetua y la multa establecidas por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.