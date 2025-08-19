La dura devolución de Lali Espósito tras un Knockout de su equipo en La Voz Argentina: "Cero corazón"

Además, Lali señaló que percibió una energía baja en general durante las presentaciones, lo que la llevó a intervenir emocionalmente desde su lugar. "No pude más, porque sentí que necesitaban que alguien les diga ‘vamos loco, ¿qué pasa acá?’... Siento que el que más estuvo donde tenía que estar fue Santi, en los zapatos que le tocaban esta noche", comentó.

Antes de tomar su decisión, la artista fue clara sobre lo que espera de sus participantes en esta etapa del certamen: "Acá se viene a dejar todo chicas, está picante, los equipos están increíbles. A quien continúe le voy a pedir el doble de laburo, vocal, trabajo en la canción, cantarla, sacarse un poco esta cosa de rigidez que ya no se permite más". Finalmente, Lali anunció que Iara continuaba en la competencia.

La inesperada reacción de Lali Espósito tras el robo de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

En la segunda noche de Los Knockouts en La Voz Argentina 2025 (Telefe), Lali Espósito protagonizó una reacción divertida y llena de entusiasmo luego de que Soledad Pastorutti decidiera robar a la participante Valentina Otero.

El momento se produjo tras el duelo musical entre Valentina y Alan Lez. La joven eligió interpretar “Bancate ese defecto”, de Charly García, mientras que Alan se destacó con “Cuando pase el temblor”, de Soda Stereo.

Una vez finalizadas las presentaciones, Lali compartió su devolución con ambos participantes. La artista elogió a Valentina, asegurando que había brindado una de las performances "más icónicas de la competencia”. Sin embargo, a la hora de elegir, se inclinó por Alan.

“Sé que no es un momento grato pero quiero que te lleves esto que acabás de hacer porque es una carta de presentación de ‘esta soy yo’", le dijo Lali a Valentina, visiblemente conmovida.

Mientras la joven se retiraba del escenario, no advirtió que Soledad conversaba con su co-coach, El Chaqueño Palavecino. Justo cuando estaba por salir, el botón rojo se activó y la sumó al equipo de Pastorutti. “Ahora es de acá para arriba”, le dijo la cantante, mientras la abrazaba.

Al ver el inesperado giro, Lali no pudo contener su alegría: se levantó del sillón y lanzó uno de sus zapatos al aire, celebrando con entusiasmo. “¡No, tremendo! ¡Sí, Soledad! La mujer más robada de la historia también", exclamó. "Volaron los zapatos", comentó entre risas el conductor Nico Occhiato, cerrando una noche llena de emociones y sorpresas.