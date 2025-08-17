En vivo Radio La Red
Actualidad
Día del Niño
AMBA
¿Pasado por agua?

Día del Niño 2025: frío, nubes y lluvias en el AMBA complican los festejos

El Día del Niño 2025 llega con frío, cielo nublado y probables lluvias en el AMBA. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa temperaturas que, lejos de ser las más agradables, obligará a muchas familias a buscar alternativas bajo techo para celebrar la jornada.

Día del Niño 2025: frío

Leé también Con actividades para toda la familia, la Ciudad celebra el Día del Niño
Talleres creativos, experiencias, juegos y espectáculos en vivo, serán algunas de las actividades (Foto: Descubrir Buenos Aires).

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones para este fin de semana no serán las mejores en la región. El pronóstico anuncia un ambiente frío, cielo mayormente nublado y posibles lloviznas durante la madrugada, lo que podría alterar los planes de muchas familias que ya tenían programados paseos en plazas, parques o encuentros al aire libre.

El clima que espera al AMBA en el Día del Niño

De acuerdo con el informe oficial del SMN, la jornada comenzará con un cielo cubierto y lloviznas aisladas durante la madrugada, aunque con una mejoría progresiva. No obstante, el cielo seguirá entre nublado y mayormente nublado durante gran parte del día, lo que reducirá la presencia de sol y mantendrá una sensación térmica invernal.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados, lo que significa que el frío seguirá siendo protagonista. La mínima está prevista en torno a los 10/11°C, mientras que la máxima apenas alcanzaría los 15°C en horas de la tarde, sin que se esperen mejoras significativas en la sensación térmica.

Este panorama obligará a muchas familias a reorganizar la agenda de festejos. Aquellos que pensaban en pasar el día en plazas, parques de diversiones o clubes barriales al aire libre deberán considerar alternativas bajo techo, desde actividades recreativas en casa hasta propuestas culturales y teatrales que proliferan en distintos puntos de la ciudad y el conurbano.

Cuándo es el día del niño 2024 en Argentina
Día del niño 2025.

El Día del Niño más puertas adentro

Lejos de cancelarse, la celebración encontrará nuevos escenarios. Los especialistas en entretenimiento familiar destacan que este tipo de jornadas puede convertirse en una oportunidad para redescubrir juegos clásicos en el hogar. Desde competencias de mesa hasta actividades creativas como pintura, lectura de cuentos o armado de rompecabezas, el abanico de opciones bajo techo se amplía ante el mal tiempo.

Además, distintas instituciones culturales, teatros y centros recreativos ofrecerán espectáculos y propuestas adaptadas a la fecha. El Teatro Colón, el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), Tecnópolis y museos nacionales confirmaron actividades especiales para el Día del Niño, muchas de ellas gratuitas o con entrada accesible, lo que convierte a estas alternativas en un refugio frente al clima hostil.

Pronóstico extendido: lo que viene después del domingo

El panorama climático no mejora demasiado en los días posteriores. Según el pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el lunes 18 de agosto presentará cielo mayormente nublado durante toda la jornada, con probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 16 grados, manteniendo el ambiente fresco e inestable.

El martes 19, el SMN anticipa lluvias prácticamente a toda hora, con una mínima de 12°C y una máxima de 16°C. En otras palabras, la semana comenzará pasada por agua y con pocas posibilidades de disfrutar del sol en la región central del país.

El mal clima no se limita al AMBA. El SMN renovó alertas de nivel amarillo por vientos fuertes que afectarán este domingo a San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy.

“El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 140 km/h, especialmente en los niveles más elevados”, advirtió el organismo en su último reporte.

Estas condiciones podrían generar complicaciones en rutas de montaña, vuelos y actividades turísticas en la región del NOA y Cuyo, justo en un fin de semana largo en el que muchos argentinos deciden viajar.

