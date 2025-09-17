Lucas Blanco, DJ argentino que va a tocar con Mason Collective en Buenos Aires

Su historia incluye residencias clave como +Club One (Palacio Alsina, Buenos Aires) P12 Jurerê, Brasil entre otras.

Tambien como productor musical, su lanzamiento “Good Enough” (Musical Freedom - Spinnin’ Records) alcanzó reconocimiento global posicionándose en los primeros puestos del chart de Beatport con el support de Tiësto, David Guetta y muchos mas.

Captura de pantalla 2025-09-17 a la(s) 6.12.49p. m.

Presentaciones destacadas

Lucas Blanco llevó su música a distintos paises como Brasil (Pacha Floripa, P12 Jurerê, Milk Jurere), España (La Reiv Barcelona) Canada (Daze Ottawa) Colombia (Storyland Beach Party Cartagena) Paraguay (San Bernardino y Pedro Juan Caballero)

En Argentina se presentó a lo largo y ancho de todo el pais y en los clubes y festivales más icónicos: Injoy Music Festival, Insomnia Outdoor, Pacha BA, Privilege BA, Palacio Alsina, The Bow, Crobar, Bahrein, Jet,, Pueblo Límite, Normandina MDQ, Sobremonte MDQ, La Caseta MDQ, entre muchos otros.

En 2015 fue finalista del prestigioso Argentina Miller Soundclash y en 2020 fue nominado como nuevo artista reconocido en Latinoamerica para los Latino Show Music Awards.

Artistas con los que compartió cabina

Lucas ha compartido escenario con grandes referentes internacionales como: Steve Aoki, Chuckie, Cedric Gervais, Andrea Oliva, Marco V, Blackchild, Stefano Noferini, Tom & Collins, Bruno Furlan, Jesse Calosso, Darius Syrossian, Fabricio Pecanha, Anthony Godfather, Twenty Six, Draxx, Michael BM, Brisotti, Technasia, Robbie Rivera, Abel Ramos, Chus & Ceballos, John Acquaviva, Raffa FL, Manuel De La Mare, David Penn, Kenny Glasgow, John Creamer y muchos mas.

Seguí a Lucas Blanco en Instagram: instagram.com/djlucasblanco