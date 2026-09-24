Julieta Ortega se mostró con sus hermanos tras la boda de Emanuel y un detalle encendió todas las alarmas

“No sé qué dice esta canción pero es algo de septiembre”, describió la actriz como descripción de la publicación con la serie de imágenes junto a sus hermanos.

En el posteo, los grandes ausentes en el carrusel de fotos fueron Emanuel y Sebastián, mientras que Julieta eligió mostrarse junto a otros tres de sus hermanos tras la polémica que dejó instalada el casamiento de Prandi y Emanuel por el faltazo de los hermanos del cantante.

Julieta Ortega contó por qué no fue al casamiento de Julieta Prandin y Emanuel Ortega

Julieta Ortega habló sobre su ausencia en el casamiento de Emanuel Ortega y Julieta Prandi y explicó por qué no pudo estar presente en la ceremonia.

“Me avisaron el miércoles pasado o sea que me enteré hace dos minutos. Lo único que le dije fue: ‘Manu, no voy a llegar a la una del mediodía al civil’”, comenzó diciendo la actriz en charla con el ciclo Los profesinoales con Flor (El Nueve).

“Somos todos grandes. Cada uno hace su vida. Me pareció perfecto”, agregó Julieta sobre la situación que se dio. Y remarcó el perfil reservado de siempre de su hermano: "Yo te miento si te digo que viví todo el proceso. Sé lo que me cuenta cuando me quiere contar, pero después creo que todo lo demás se lo tienen que preguntar a él”.