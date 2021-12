Asambleas populares: a 20 años del rugir del pueblo y del "que se vayan todos"

"¿Qué voy a hacer?", se preguntó Mariana López cuando por televisión se enteró que no podía sacar su dinero, que el país estaba en quiebra y que "los mismos de siempre" se habían llevado lo que quedaba. "Estaba aterrada y enojada, así que decidí salir, al principio no me organicé con nadie, simplemente salí con una olla y una cuchara a gritar que me devuelvan mi plata, mi vida, la de mis viejos, la de mis hijos", recuerda López.