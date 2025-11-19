Quiénes eran los cordobeses que murieron en un choque fatal en Chile

Tras el accidente, el teniente Carlos González Ramírez volvió a remarcar la importancia de la prevención al volante. “Cada decisión al volante puede evitar tragedias como esta. Respetar las normas y mantener la atención es fundamental”, expresó en un mensaje difundido por redes sociales.

Las autoridades informaron además que los dos heridos chilenos se encontraban fuera de peligro, aunque confirmaron la muerte de las dos mascotas que trasladaban.

Quiénes eran las víctimas

El matrimonio vivía en Barrio Liceo, en la zona norte de Córdoba, donde eran conocidos por los vecinos. Tenían tres hijos y habían decidido realizar el viaje sin ellos, aprovechando el fin de semana largo y el tipo de cambio favorable.

Jorge era propietario de un local de herrajes y solía viajar de manera ocasional a Chile acompañado por su esposa para realizar compras.