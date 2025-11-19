En vivo Radio La Red
Policiales
Muerte
Chile
MATRIMONIO ARGENTINO

Quiénes eran los cordobeses que murieron en un choque fatal en Chile

Un matrimonio de Córdoba murió este martes al chocar de frente contra una camioneta en el kilómetro 36 de la Ruta CH-115, en la comuna chilena de San Clemente.

Un matrimonio cordobés que había viajado a Chile por el fin de semana largo murió este martes en un choque frontal en el Paso Nevado, en la comuna de San Clemente, cuando su auto impactó contra una camioneta en el kilómetro 36 de la Ruta CH-115. Ambos fallecieron en el lugar, mientras que los ocupantes del otro vehículo fueron trasladados con heridas.

Las víctimas fueron identificadas como Carmen Emilia Brandán, de 65 años, y Jorge Clemente Cuello, de 67, quienes habían iniciado una escapada hacia Talca a bordo de un Toyota Corolla blanco para combinar descanso y compras.

jorge cuello y carmen brandán

La pareja había cruzado la frontera ese mismo día. Minutos después, su vehículo colisionó de frente con una camioneta roja. De acuerdo con el reporte de Carabineros, la mujer y el hombre murieron en el acto, mientras que los dos ocupantes chilenos del otro rodado fueron rescatados con lesiones y derivados a un centro asistencial.

El siniestro obligó a interrumpir el tránsito en la zona para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y de los peritos de la SIAT Talca, que quedaron a cargo de las primeras diligencias.

Tras el accidente, el teniente Carlos González Ramírez volvió a remarcar la importancia de la prevención al volante. “Cada decisión al volante puede evitar tragedias como esta. Respetar las normas y mantener la atención es fundamental”, expresó en un mensaje difundido por redes sociales.

Las autoridades informaron además que los dos heridos chilenos se encontraban fuera de peligro, aunque confirmaron la muerte de las dos mascotas que trasladaban.

Quiénes eran las víctimas

El matrimonio vivía en Barrio Liceo, en la zona norte de Córdoba, donde eran conocidos por los vecinos. Tenían tres hijos y habían decidido realizar el viaje sin ellos, aprovechando el fin de semana largo y el tipo de cambio favorable.

Jorge era propietario de un local de herrajes y solía viajar de manera ocasional a Chile acompañado por su esposa para realizar compras.

