Baby Etchecopar reveló un audio de Lucas Benvenuto, en el que confirma la edad que tenía cuando estaba con Jey Mammon

"Sinceramente, no miro la TV argentina porque viajo mucho y me chupa un hu..., pero lamentablemente me aparecen videos en YouTube. El otro día vi un video tuyo donde opinabas sobre los abusos del fútbol argentino. Me acordé que vos garch... conmigo cuando tenía 16 años... ups...", le dice Lucas a Jey en el inicio de la grabación.

"También me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con 16 años y vos con tu edad en tu sofá, en Eleven City. ¿Te acordas? Te quería mandar un saludo y decirte que espero que no hayas tirado la cadenita que me olvidé en tu casa al inodoro porque tiene un valor sentimental para mí. Era el único motivo por el cual te estaba escribiendo", continúa.

"Yo jamás iría la TV a decir 'Jey Mammon estuvo conmigo cuando tenía 16 años' porque no me nace. Me nacía que me contestaras aunque sea un mensaje. Nos conocíamos muy bien, yo lo solamente quería que me respondas. Espero que seas feliz. Quedate tranqui porque no jamás iría a la TV", finaliza el audio del joven.

Apareció un video del pasado de Jey Mammon en una fiesta con tono sexual, que lo incrimina duramente

Este martes en LAM (América TV), Yanina Latorre -en reemplazo de Ángel de Brito en la conducción- presentó al aire un video del pasado de Jey Mammon, que podría complicar sus intenciones de limpiar su buen nombre luego de la denuncia de Lucas Benvenuto.

En el material, que fue grabado en un boliche en la zona de Balvanera, en 2009, el humorista está caracterizado como Estelita y está acompañado por Jorge Ibáñez y Natacha Jaitt.

En su monólogo, el personaje de Jey lanza chistes con contenido sexual y tiene un ida y vuelta muy cercano con el público. Se presume que algunos menores asistían a ese boliche. Lucas habría conocido al cómico en ese lugar.

En un momento, el famoso diseñador se sorprende con la apariencia de uno de los chicos que se suma al show."¡Que chiquito!", dice Ibáñez, en referencia a un muchacho sin camisa en el medio de la pista.