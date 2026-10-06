En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
nene
Búsqueda
Operativo

Un nene de 5 años desapareció después de salir del jardín: lo encontraron horas después y descubrieron qué había pasado

La Policía Bonaerense localizó al menor durante la noche del lunes y lo trasladó a la Comisaría 8va. Allí fue restituido a su padre, quien tiene el cuidado personal unilateral desde hace dos semanas.

Apareció sano y salvo el nene de 5 años que era buscado bajo Alerta Sofía.

Apareció sano y salvo el nene de 5 años que era buscado bajo Alerta Sofía.

El nene de cinco años que era intensamente buscado en La Plata, apareció sano y salvo durante la noche del lunes. El menor había sido retirado horas antes del jardín del Colegio Nacional por su madre, pese a que su padre cuenta con el cuidado personal unilateral y la tenencia exclusiva.

Leé también Córdoba: desapareció una adolescente de 15 años y activaron una nueva Alerta Sofía
Córdoba: intensa búsqueda de una adolescente de 15 años que desapareció al salir de la escuela. 

Ante la denuncia realizada por el progenitor, las autoridades habían desplegado un operativo de búsqueda y activado la Alerta Sofía a nivel nacional para ampliar la difusión del caso y facilitar la localización del chico.

Finalmente, efectivos de la Policía Bonaerense encontraron al menor junto a su madre en la zona de las calles 1 y 72. Ambos fueron trasladados a la Comisaría 8va, ubicada en 7 y 74, donde Donato fue restituido a su padre en cumplimiento de la resolución judicial vigente.

El operativo permitió encontrar al nene durante la noche

El procedimiento policial terminó cerca de las 23 del lunes, cuando efectivos de la seccional Octava identificaron a la mujer en la vía pública. De acuerdo con el relato del padre, Ezequiel Zappoli, de 28 años, su expareja habría intentado subir al menor a la fuerza a un colectivo en la zona de 1 y 76.

Tras localizar a ambos, los agentes trasladaron a la mujer y al niño hasta la dependencia policial. Allí se concretó la restitución de D. a su progenitor, quien había encabezado el pedido de búsqueda desde que tomó conocimiento de lo ocurrido en el establecimiento educativo.

Colegio Nacional Rafael Hernández

Colegio Nacional Rafael Hernández

La aparición del menor se produjo después de varias horas de operativo, en el que intervinieron fuerzas de seguridad y organismos judiciales a partir de la denuncia presentada por la familia.

El padre tiene el cuidado personal unilateral del menor

Ezequiel Zappoli tiene actualmente el cuidado personal unilateral y la tenencia exclusiva del menor, una resolución que obtuvo hace dos semanas después de un proceso judicial que se extendió durante casi tres años.

La medida había sido establecida judicialmente y contemplaba restricciones respecto de la madre del niño, Wendy Xiomara Piazzetini. Sin embargo, cuando la mujer se presentó en el Colegio Nacional para retirarlo, el establecimiento todavía no había recibido el oficio que notificaba la resolución.

Según la reconstrucción del episodio, el documento judicial correspondiente a la medida cautelar, fechado el 5 de octubre de 2026, llegó al colegio aproximadamente diez minutos después de que la madre se retirara junto al menor.

Por ese motivo, las autoridades educativas entregaron al niño de buena fe, ya que al momento de la salida no contaban con la documentación que informaba sobre la restricción.

Cómo comenzó la búsqueda del nene de 5 años

El episodio se inició el lunes por la tarde, cuando Piazzetini se presentó en el establecimiento educativo y retiró al nene. Poco después, el padre llegó al lugar con la orden cautelar y fue informado por los directivos de que el menor ya había sido retirado.

A partir de entonces, la familia realizó presentaciones ante distintos organismos para acelerar la búsqueda. Las denuncias fueron radicadas en la Comisaría de la Mujer, la fiscalía, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y la seccional Octava.

Por la situación y el riesgo considerado por las autoridades, se activó la Alerta Sofía, el sistema que permite ampliar la difusión de casos de niños y adolescentes considerados de alto riesgo y coordinar recursos para su localización.

La intervención de la Justicia tras la restitución

Una vez localizado el menor, los efectivos notificaron formalmente a Piazzetini sobre la medida cautelar vigente.

En las actuaciones posteriores a la restitución del niño intervinieron el Tribunal de Familia en turno y la fiscalía de Niñez y Adolescencia, según la información difundida sobre el caso.

En pocas palabras

  • Buscan a Donato Zappoli: Un nene de 5 años es buscado en La Plata tras ser retirado del colegio por su madre.
  • Alerta Sofía activada: El sistema de búsqueda se activó ante la urgencia de la situación familiar.
  • Disputa judicial: El padre tiene el cuidado unilateral del niño desde hace dos semanas, y la madre lo retiró sin permiso.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
nene Búsqueda La Plata
Notas relacionadas
La Alerta Sofía que funcionó: encontraron a la nena de 13 años que estaba desaparecida
Activaron una Alerta Sofía por la desaparición de una adolescente de 17 años en Corrientes
El dramático accidente que terminó con la muerte de un nene de 10 años por intentar cruzar una avenida

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar