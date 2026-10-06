Un nene de 5 años desapareció después de salir del jardín: lo encontraron horas después y descubrieron qué había pasado

Tras localizar a ambos, los agentes trasladaron a la mujer y al niño hasta la dependencia policial. Allí se concretó la restitución de D. a su progenitor, quien había encabezado el pedido de búsqueda desde que tomó conocimiento de lo ocurrido en el establecimiento educativo.

Colegio Nacional Rafael Hernández

La aparición del menor se produjo después de varias horas de operativo, en el que intervinieron fuerzas de seguridad y organismos judiciales a partir de la denuncia presentada por la familia.

El padre tiene el cuidado personal unilateral del menor

Ezequiel Zappoli tiene actualmente el cuidado personal unilateral y la tenencia exclusiva del menor, una resolución que obtuvo hace dos semanas después de un proceso judicial que se extendió durante casi tres años.

La medida había sido establecida judicialmente y contemplaba restricciones respecto de la madre del niño, Wendy Xiomara Piazzetini. Sin embargo, cuando la mujer se presentó en el Colegio Nacional para retirarlo, el establecimiento todavía no había recibido el oficio que notificaba la resolución.

Según la reconstrucción del episodio, el documento judicial correspondiente a la medida cautelar, fechado el 5 de octubre de 2026, llegó al colegio aproximadamente diez minutos después de que la madre se retirara junto al menor.

Por ese motivo, las autoridades educativas entregaron al niño de buena fe, ya que al momento de la salida no contaban con la documentación que informaba sobre la restricción.

Cómo comenzó la búsqueda del nene de 5 años

El episodio se inició el lunes por la tarde, cuando Piazzetini se presentó en el establecimiento educativo y retiró al nene. Poco después, el padre llegó al lugar con la orden cautelar y fue informado por los directivos de que el menor ya había sido retirado.

A partir de entonces, la familia realizó presentaciones ante distintos organismos para acelerar la búsqueda. Las denuncias fueron radicadas en la Comisaría de la Mujer, la fiscalía, la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y la seccional Octava.

Por la situación y el riesgo considerado por las autoridades, se activó la Alerta Sofía, el sistema que permite ampliar la difusión de casos de niños y adolescentes considerados de alto riesgo y coordinar recursos para su localización.

La intervención de la Justicia tras la restitución

Una vez localizado el menor, los efectivos notificaron formalmente a Piazzetini sobre la medida cautelar vigente.

En las actuaciones posteriores a la restitución del niño intervinieron el Tribunal de Familia en turno y la fiscalía de Niñez y Adolescencia, según la información difundida sobre el caso.