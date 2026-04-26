Así es la impactante mansión de Wanda Nara en Lago di Como: lujo, elegancia y un refugio de ensueño 

Wanda Nara volvió a deslumbrar a sus seguidores al mostrar detalles de su exclusiva casa de campo en Lago di Como, una de las zonas más distinguidas y codiciadas de Italia, donde la mediática encontró su refugio ideal lejos del ruido mediático.
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Wanda Nara mostró rincones de su exclusiva casa de campo en Lago di Como, una residencia rodeada de naturaleza, decoración clásica y vistas privilegiadas que combina lujo europeo, paz y el estilo más sofisticado. Mirá las fotos.