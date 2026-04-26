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Así es la impactante mansión de Wanda Nara en Lago di Como: lujo, elegancia y un refugio de ensueño

Wanda Nara mostró rincones de su exclusiva casa de campo en Lago di Como, una residencia rodeada de naturaleza, decoración clásica y vistas privilegiadas que combina lujo europeo, paz y el estilo más sofisticado. Mirá las fotos.

26 abr 2026, 11:31
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Así es la impactante mansión de Wanda Nara en Lago di Como: lujo, elegancia y un refugio de ensueño 

Wanda Nara volvió a deslumbrar a sus seguidores al mostrar detalles de su exclusiva casa de campo en Lago di Como, una de las zonas más distinguidas y codiciadas de Italia, donde la mediática encontró su refugio ideal lejos del ruido mediático.

Rodeada de paisajes de ensueño, naturaleza imponente y vistas privilegiadas, la propiedad combina lujo, calidez y sofisticación europea en cada rincón, reflejando a la perfección el estilo personal de Wanda.

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La mansión se destaca por sus amplios espacios interiores, decorados con una estética clásica y elegante donde predominan los tonos azules y verdosos, muebles de madera noble, alfombras tradicionales y piezas de diseño que aportan carácter.

En las imágenes que compartió en redes sociales, se pueden ver sectores del living con enormes sillones, cuadros decorativos, lámparas imponentes y detalles arquitectónicos que refuerzan el espíritu señorial de la residencia.

Wanda Nara

Pero no solo el interior impacta: el entorno natural es uno de sus mayores tesoros. Con jardines perfectamente cuidados, árboles añosos y una atmósfera serena, la propiedad se convierte en una verdadera postal de cuento.

La propia Wanda definió este lugar como su “lugar de paz”, una especie de oasis personal donde puede desconectarse de los escándalos, conflictos y cambios que marcaron los últimos meses de su vida.

La residencia, ubicada en uno de los destinos más exclusivos de Europa, refleja además el profundo vínculo de Wanda Nara con Italia, país en el que construyó gran parte de su historia personal.

Entre detalles únicos, confort moderno y una impronta aristocrática, la mansión de Lago di Como no solo representa lujo extremo, sino también el costado más íntimo, sofisticado y soñado de Wanda.

Wanda Nara

     

 

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