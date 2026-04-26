Así es la impactante mansión de Wanda Nara en Lago di Como: lujo, elegancia y un refugio de ensueño 

Wanda Nara

Pero no solo el interior impacta: el entorno natural es uno de sus mayores tesoros. Con jardines perfectamente cuidados, árboles añosos y una atmósfera serena, la propiedad se convierte en una verdadera postal de cuento.

La propia Wanda definió este lugar como su “lugar de paz”, una especie de oasis personal donde puede desconectarse de los escándalos, conflictos y cambios que marcaron los últimos meses de su vida.

La residencia, ubicada en uno de los destinos más exclusivos de Europa, refleja además el profundo vínculo de Wanda Nara con Italia, país en el que construyó gran parte de su historia personal.

Entre detalles únicos, confort moderno y una impronta aristocrática, la mansión de Lago di Como no solo representa lujo extremo, sino también el costado más íntimo, sofisticado y soñado de Wanda.