Calu Rivero y el "perdón" a Juan Darthés: algunas reflexiones sobre el acoso sexual

“¿Hoy en día perdonás a todos lo que participaron en eso, incluso a Darthés?”, insistió la periodista de Luzu Tv. “Sí, sí”, fue la respuesta de Rivero. “Esto es re polémico y lo sé y trabajé mucho en todo tipo de espiritualidades. Es el perdón desde un lugar para que yo avance”, agregó.

Calu Rivero, el "perdón" a Juan Darthés y las lecturas posibles respecto del tema

Desde algunos espacios reflexionaron sobre las interpretaciones que se dieron a partir de entonces. "Cada persona, en su recorrido como víctima o como sobreviviente de violencia, arma el propio camino. Si la idea que tiene Calu está en el orden del autocuidado y la autopreservación no podemos decir que ella no tendría que haber dicho eso", dice Antonella D'Alessio, integrante de la Red De Psicólogas Feministas.

Sin embargo, considera que la búsqueda de algunos medios en establecer una polémica a propósito de lo que dijo la actriz lleva a un abordaje riesgoso. "Lo que se genera en la opinión pública es sembrar dudas respecto de qué fue lo que finalmente pasó. Abre la idea de que no se puede creer el mensaje de una supuesta víctima de acoso o abuso porque después se arrepienten, perdonan", explica.

Calu Rivero.jpg Calu Rivero está cursando su primer embarazo junto Aíto de la Rúa.

"Primero que nada tendríamos que pensar y entender que lo que consideramos "perdón" puede ser diferente para cada persona", dice a A24.com Yanina Mandarino, psicóloga, sexóloga y coordinadora de talleres de ESI (Educación Sexual Integral). "Un abuso es un evento traumático, pero como dice la palabra un "trauma" incluye una lesión, un daño, y este no se da en todas las personas de la misma manera.

"Que el hecho vivido sea traumático no significa que la víctima tenga que estar por el resto de su vida enfocada en ese momento", agrega Mandarino.

Qué dijo Calu Rivero sobre Juan Darthés

En otro tramo de la charla, la actriz recordó el momento en que hizo su denuncia pública. "Hubo un impulso mío de salir a hablar y gritar eso. Porque yo ya no me lo bancaba más, no entendía que eso fuera normal y nadie hiciera nada”, dijo.

darthes.jpg

“En ese momento, lo que me pasaba es que nadie hacía nada en el set y yo sentía todo. Y ahora digo: ‘Bueno, no le di valor a lo que yo sentía, a pedir que frenen todo, a decir no quiero más esto’. En ese momento por ahí pensaba en no querer ser una ‘actriz difícil’. Es parte de crecer”, agregó.

Tiempo antes y luego de hacer pública su denuncia contra Darthés, la palabra de Calu impulsó a otra actriz, Anita Co, a contar una situación que cargaba internamente desde 1998, cuando compartía elenco con el actor en la tira Gasoleros. Sin saberlo, las dos alentaron a Thelma Fardin a denunciarlo por violación en Nicaragua, a propósito de lo que la ella detalla que ocurrió durante una gira de la tira "Patito Feo" en Managua.

Thelma Fardin Thelma Fardin llevó a Juna Darthés juicio por abuso sexual. El proceso se lleva adelante en Brasil, donde se mudó el actor luego de la acusación. (Foto: Gentileza Amnesty Internacional)

El proceso de Calu y qué aportan las expertas

“Cuando uno odia o tiene bronca, el que se envenena con ese sentimiento es uno. Vos cuando tenés bronca no le hacés algo a la otra persona, te lo hacés a vos”, dijo Calu en otro pasaje de la entrevista. “Entonces, para mí fue muy difícil pero lo trabajé mucho con un amigo que es astrólogo hindú. Cuando entendés que es para vos, es muy liberador, muy liberador”, cerró al respecto.

D'Aessio aporta: "Todes quienes hemos sufrido violencia y hoy nos consideramos víctimas o sobrevivientes de eso tenemos todo el derecho a hacer la terapia que queramos o de adoptar las creencias espirituales que más se ajusten a lo que necesitamos. Por eso sin culpar, señalar ni repudiar lo que dice Calu me parece que hay que mostrar la estrategia de algunos medios en generar confusión".

Calu Rivero tatuajes en la panza fotos.jpg

Por su parte, Mandarino agrega: "El tiempo y las terapias ayudan muchísimo a perdonar, pero perdonar no significa reconstruir el vínculo con el abusador, o que la justicia no tenga que hacer su trabajo para que él se haga cargo de lo que hizo". Y se explaya sobre las distintas formas de entender esa decisión. "Perdonar puede significar también revisar lo sucedido, ver qué emociones y sentimientos experimentamos, validarlas, aceptarlas, y decidir cómo vamos a vivir a pesar de lo sucedido".

Y coincide con D'Alessio en que cada proceso es único y particular. "Nadie puede opinar acerca de cómo tiene que ser vivido o atravesado. Seguir poniendo énfasis en opinar acerca de si la víctima está en o no realizando proceso de la forma más adecuada, no es más que volver a poner de nuevo el ojo sobre ella y no sobre lo importante que aquí es la situación de abuso".