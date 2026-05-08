Abraham Mateo y Luck Ra nos invitan a un Último Baile

En “Último Baile”, producido y compuesto por el propio Abraham Mateo junto a Garabatto (Quevedo, Mora), queda claro que el cruce de estilos y escenas potencia el alcance de la canción. De la mano de Luck Ra, verdadero fenómeno local, Abraham Mateo invita a un último baile cargado de pasión, pensado para hacernos bailar, transpirar y quedar pegados hasta que suene la última nota.

Todavía lejos de los 30, Abraham Mateo ya vivió mil vidas en una sola. Esa trayectoria profesional, musical y personal, le permite hacer canciones como “Último Baile”, con las que se gana el respeto de la escena local e internacional y pisa un terreno al que muy pocos artistas españoles llegaron dentro de la historia del pop.