Calu Rivero embarazada ¡Se tatuó la panza!

Calu Rivero tatuajes en la panza fotos.jpg Los tatuajes temporales de Calu Rivero en su pancita embarazada.

Así, de viaje por Estados Unidos a donde fue a participar de un encuentro espiritual para participar de una meditación guiada por el famosísimo escritor y conferencista indio Deepak Chopra, Rivero compartió desde su cuenta de Instagram en las últimas horas un video en el que pueden verse los tatuajes temporales de flores, un simpático oso y la frase Baby to be here (Aquí hay un bebé).

"Reír, meditación trascendental, reír, kundalini con mis amigas, reír. Cultivar el asombro, reír por reír. Nada más poderoso que llegar a sentir gozo", escribió en el posteo, donde se mostró en el mejor de los estados remarcando la importancia de la risa y la alegría durante el embarazo ya que genera bebés con niveles más bajos de ansiedad y una mejor capacidad de enfrentar el estrés.

Calu Rivero confesó si perdono a Juan Darthés y desató la polémica

Calu Rivero tuvo un mal momento hace unos años cuando trabajaba como actriz y compartió elenco con Juan Darthés. La actriz denunció que recibió acoso sexual de parte de Darthés en las grabaciones de Dulce amor, en 2012.

Eso la llevó a pasar varias veces por Tribunales, ya que el actor la contrademandó por "daños y perjuicios". Sin embargo, con el juicio que le inició le inició Thelma Fardin por violación en 2018 las cosas cambiaron, aunque el actor se fugó a Brasil, donde vive desde entonces por ser un país que no se presta a la extradición.

calu.jpg Calu Rivero logró perdonar a Juan Darthés para poder sanar ella, aseguró en una entrevista radial.

Desde entonces Calu cambió su vida. Se alejó del medio, viajó por el mundo buscando sumar a su espiritualidad y hasta se enamoró, actualmente espera a su primer hijo junto a Aíto de la Rúa.

Sin embargo, sorprendió en una nota radial al decir que logró perdonar a Darthés. “¿Hoy en día perdonás a todos los que participaron en eso, incluso a Darthes”, preguntó Nati Jota. Calu dio un tajante: “sí”. “Esto es re polémico y lo sé y trabajé mucho en todo tipo de espiritualidades. El perdón desde un lugar para que yo avance”, comenzó explicando.

“Cuando uno odia o tiene bronca, el que se envenena con ese sentimiento es uno. Vos cuando tenés bronca no le haces algo a la otra persona, te haces a vos. Para mi fue muy difícil pero lo trabajé mucho con un amigo que es astrólogo hindú. Cuando entendés que es para vos es muy sanador”, dijo.