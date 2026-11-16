Wanda Nara redobló la apuesta tras las fotos de Mauro Icardi con la China Suárez: la imagen hot junto a Martín Migueles

La fotografía apareció después de que Icardi publicara imágenes de su domingo junto a la China Suárez, lo que llevó a muchos usuarios a interpretar el posteo de Wanda como una nueva respuesta en la guerra digital entre las exparejas.

La foto hot de Wanda Nara y Martín Migueles que encendió las redes

La publicación de Wanda Nara no pasó inadvertida, especialmente por la seguidilla de imágenes que compartieron los protagonistas del conflicto durante el fin de semana.

Horas antes, la conductora había mostrado una postal tomando sol junto a su hermana, Zaira Nara, en una jornada de descanso.

Sin embargo, la imagen que más repercusión generó fue la que publicó posteriormente con Martín Migueles.

La pareja se mostró relajada y disfrutando de un momento de intimidad al aire libre, con una fotografía que dejó en evidencia la complicidad que mantienen.

La pose de Migueles, utilizando la cola de Wanda como almohada, fue el detalle más llamativo de la publicación, que apareció en medio de una nueva escalada de cruces y exposiciones en las redes sociales.

Las fotos de Mauro Icardi y la China Suárez que desataron una nueva guerra digital

La publicación de Wanda llegó después de que Mauro Icardi compartiera un carrusel de fotografías junto a la China Suárez desde la pileta de la denominada Casa de los Sueños.

En las imágenes, la actriz apareció en bikini, disfrutando del sol y posando sobre un inflable, mientras el futbolista mostraba distintos momentos de la jornada.

Icardi acompañó el posteo con una frase en inglés: “Sunday mood, do not disturb”, que significa “Estado de ánimo de domingo, no molestar”.

La publicación generó comentarios entre sus seguidores y volvió a colocar a la pareja en el centro de la atención mediática.

Poco después, Wanda sorprendió con su propia fotografía junto a Migueles, lo que alimentó las especulaciones sobre un posible intercambio de indirectas.

Todo ocurrió después de la difusión de los polémicos videos grabados en la Casa de los Sueños, que volvieron a exponer la fuerte tensión entre Wanda Nara y la China Suárez.

Aunque ninguno de los protagonistas confirmó que las fotografías fueran una respuesta directa a las publicaciones del otro, la coincidencia temporal volvió a alimentar las interpretaciones sobre la disputa que mantienen en las redes sociales.

Así, entre imágenes sensuales, mensajes y publicaciones desde sus respectivas piletas, Wanda Nara, Mauro Icardi, la China Suárez y Martín Migueles protagonizaron un nuevo capítulo de una historia que sigue generando repercusiones.