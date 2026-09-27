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Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento y aclaró los rumores de infidelidad: "No hubo más..."

Danelik confirmó el final de su relación con Brian Sarmiento y se refirió a las versiones que comenzaron a circular en las últimas horas.

27 sept 2026, 17:43
danelik y brian sarmiento
danelik y brian sarmiento

Lo que comenzó como un romance dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) terminó con una confirmación inesperada. Danelik y Brian Sarmiento habían protagonizado una de las relaciones que más rápido avanzaron dentro del reality y, apenas tres meses después de conocerse, ya habían decidido compartir techo. Ahora, la influencer confirmó que el vínculo llegó a su fin y decidió aclarar qué pasó.

Danelik utilizó sus redes sociales para hablar por primera vez sobre la ruptura. Lejos de esquivar las versiones que habían comenzado a circular, explicó que la separación ocurrió hace algunos días y negó que una infidelidad haya sido el motivo. “Hace una semana que no estamos juntos, pero esa supuesta infidelidad no es real, simplemente no hubo más conexión”, afirmó en una historia de Instagram.

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Y remarcó: “Se ‘destapó’ todo esto porque yo lo dejé de seguir. Pero sí, soy de las personas que para seguir su vida bloquea, borra cualquier rastro para estar bien”.

Después de aclarar los rumores, la influencer prefirió ponerle un límite a la conversación y evitar que la ruptura se transformara en un tema del que seguir hablando públicamente. En ese sentido, contó cómo se encuentra actualmente y dejó en claro que su intención es mirar hacia adelante: “Yo estoy bien y voy para mejor, no quiero darle rosca al tema, no voy a hablar nada más que esto y no me pregunten porque yo voy para adelante, para atrás ni para tomar impulso como dice ADB”.

Y, por si quedaba alguna duda sobre su postura, pocos minutos después Danelik compartió un video en el que se la puede ver bailando al ritmo de la canción de La Joaqui, Wanda Nara. La publicación estuvo acompañada por una frase que resumió, con bastante claridad, la manera en la que decidió atravesar este momento: “No me jodan con el duelo de la pareja, que cada uno es feliz a su manera”.

Por qué se separaron Brian Sarmiento y Danelik

Brian Sarmiento y Danelik, una de las parejas que tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se había mostrado más cercana y enamorada, se separaron. Durante las últimas horas, comenzaron a circular rumores que apuntan a una posible ruptura y también surgieron versiones que señalan presuntas infidelidades por parte de él.

La información fue difundida por el periodista Matías González, quien siguió de cerca todo lo ocurrido durante la edición del reality y decidió compartir esta versión mediante una publicación en su cuenta de X.

A través de su posteo, el periodista publicó una captura de pantalla con la intención de mostrar un indicio que respaldara lo que estaba contando. Para llegar a esa conclusión, revisó los seguidores de las cuentas de ambos y detectó un detalle que alimentó las versiones de una supuesta crisis entre ellos: ella habría dejado de seguirlo.

"Brian Sarmiento y Danelik ya no están más juntos. Por lo que me contaron habría infidelidad de parte de él en un boliche el sábado pasado", informó el periodista.

     

 

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