Danelik confirmó su separación de Brian Sarmiento y aclaró los rumores de infidelidad: "No hubo más..."

Y, por si quedaba alguna duda sobre su postura, pocos minutos después Danelik compartió un video en el que se la puede ver bailando al ritmo de la canción de La Joaqui, Wanda Nara. La publicación estuvo acompañada por una frase que resumió, con bastante claridad, la manera en la que decidió atravesar este momento: “No me jodan con el duelo de la pareja, que cada uno es feliz a su manera”.

Por qué se separaron Brian Sarmiento y Danelik

Brian Sarmiento y Danelik, una de las parejas que tras su salida de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) se había mostrado más cercana y enamorada, se separaron. Durante las últimas horas, comenzaron a circular rumores que apuntan a una posible ruptura y también surgieron versiones que señalan presuntas infidelidades por parte de él.

La información fue difundida por el periodista Matías González, quien siguió de cerca todo lo ocurrido durante la edición del reality y decidió compartir esta versión mediante una publicación en su cuenta de X.

A través de su posteo, el periodista publicó una captura de pantalla con la intención de mostrar un indicio que respaldara lo que estaba contando. Para llegar a esa conclusión, revisó los seguidores de las cuentas de ambos y detectó un detalle que alimentó las versiones de una supuesta crisis entre ellos: ella habría dejado de seguirlo.

"Brian Sarmiento y Danelik ya no están más juntos. Por lo que me contaron habría infidelidad de parte de él en un boliche el sábado pasado", informó el periodista.