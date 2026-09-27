El gran sueño que cumplió Nicolás Cabré después de mucho esfuerzo: "Fue un año duro"

"Fue un año duro donde todo me pegó en el cuerpo, me lesioné por todos lados, casi no pude entrenar, pero igual la terminé. Y así después de 8 años tengo esa medalla que tanto soñé", manifestó el artista.

Y agregó: "Tengo que agradecerte a mis amores Rocío y Rufina por estar siempre ahí y ser todo en mi vida. Gracias por darme las herramientas y esos consejos que me trajeron hasta acá".

"Gracias confiar siempre en mí y acompañarme a todos lados y a todos los que siempre están. Mis amigos y todos los que me tiran la mejor. Sueño cumplido", completó a puro orgullo Nicolás Cabré mencionando a varias de las personas que lo alentaron en el proceso.

El actor completó la maratón de Berlín y tras la exigencia física se dio el gusto de compartir una hamburguesa en familia con su pareja y su hija en medio de la emoción total por su performance. "La recompensa", cerró en una postal comiendo junto a su pareja y reponiendo energías.

El desgarrador mensaje de Nicolás Cabré tras la muerte de su hermano

Nicolás Cabré compartió en redes una emotiva despedida a su hermano mayor Duilio, quien falleció a los 47 años. El actor eligió sus redes sociales para despedir a su hermano con unas sentidas palabras.

"Me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy", comenzó su posteo. A continuación, recordó los 46 años que compartieron y le dedicó un mensaje cargado de emoción: "Con todo el dolor del mundo, voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años".

El actor destacó todo lo que su hermano hizo a lo largo de los años y expresó: "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón".

Y cerró remarcando el vacío que deja para siempre su partida y el sabor que ya no estará a su lado: "Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí, lamentablemente, tener que extrañarte. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".