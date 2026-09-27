El gran sueño que cumplió Nicolás Cabré después de mucho esfuerzo: "Fue un año duro"

Nicolás Cabré compartió este domingo una noticia que lo llena de felicidad y orgullo después de mucho tiempo de esfuerzo y preparación física.
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El actor Nicolás Cabré compartió en las redes un buscado logro después de mucho tiempo de preparación y sortear varios obstáculos.
Nicolás Cabré compartió este domingo una noticia que lo llena de felicidad y orgullo después de mucho tiempo de esfuerzo y preparación física.
El actor viajó a Alemania acompañado de su esposa Rocío Pardo y su hija Rufina donde participó de la Six Star Finisher completando el exigente recorrido y obteniendo su merecida medalla.
Apenas terminada la competencia, Nicolás Cabré se mostró feliz con la medalla colocada en su cuello, simbolo de todo el tiempo dedicado para la competición.
En un posteo de Instagram, el actor reflejó todas las complicaciones físicas que debió superar para poder llegar a la competencia.
"Fue un año duro donde todo me pegó en el cuerpo, me lesioné por todos lados, casi no pude entrenar, pero igual la terminé. Y así después de 8 años tengo esa medalla que tanto soñé", manifestó el artista.
Y agregó: "Tengo que agradecerte a mis amores Rocío y Rufina por estar siempre ahí y ser todo en mi vida. Gracias por darme las herramientas y esos consejos que me trajeron hasta acá".
"Gracias confiar siempre en mí y acompañarme a todos lados y a todos los que siempre están. Mis amigos y todos los que me tiran la mejor. Sueño cumplido", completó a puro orgullo Nicolás Cabré mencionando a varias de las personas que lo alentaron en el proceso.
El actor completó la maratón de Berlín y tras la exigencia física se dio el gusto de compartir una hamburguesa en familia con su pareja y su hija en medio de la emoción total por su performance. "La recompensa", cerró en una postal comiendo junto a su pareja y reponiendo energías.
Nicolás Cabré compartió en redes una emotiva despedida a su hermano mayor Duilio, quien falleció a los 47 años. El actor eligió sus redes sociales para despedir a su hermano con unas sentidas palabras.
"Me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy", comenzó su posteo. A continuación, recordó los 46 años que compartieron y le dedicó un mensaje cargado de emoción: "Con todo el dolor del mundo, voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años".
El actor destacó todo lo que su hermano hizo a lo largo de los años y expresó: "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón".
Y cerró remarcando el vacío que deja para siempre su partida y el sabor que ya no estará a su lado: "Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí, lamentablemente, tener que extrañarte. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar".