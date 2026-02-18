La tragedia que golpeó a Luisana Lopilato y Michael Bublé como familia: "Un dolor que nadie..."

buble family

Cuál fue el emocionante momento de Luisana Lopilato y Michael Bublé que recorrió el mundo

Luisana Lopilato y Michael Bublé vivieron un momento único durante su visita al Vaticano. El reconocido cantante canadiense fue convocado para participar en la 6° edición del Concierto con los Pobres, una iniciativa solidaria que reunió a artistas, autoridades y personalidades destacadas, y que contó con la presencia del Papa León XIV. La actriz estuvo junto a su esposo con gran orgullo y se emocionó profundamente por el significado espiritual que ambos le dieron a la ocasión.

Poco después de la presentación, Luisana compartió sus emociones en redes sociales, resaltando lo que la experiencia representó para ella. En un mensaje cargado de sentimiento, escribió: "Dios es grande. Una de esas experiencias que van a quedar en mi corazón para siempre. A veces Dios nos regala momentos que nos recuerdan lo realmente importante". Además, dedicó unas palabras a Bublé, reconociendo la magnitud de lo vivido: "Fue un momento lleno de emoción, pero también lleno de orgullo, porque no puedo ni siquiera poner en palabras lo orgullosa que estoy de Mike. Tal como se lo dije puertas para adentro: 'No voy a aguantar, voy a llorar todo'. Y sí… así fue. Verte ahí, ver lo que lograste, ver cómo te moviste con esa fuerza tan tuya… fue increíblemente increíble. No existe nadie en el mundo que pueda hacer lo que hiciste vos, de la manera en que lo hiciste".

Antes de que comenzara el espectáculo, la pareja se ubicó en las primeras filas del Aula Pablo VI, rodeados de invitados especiales y representantes de distintas instituciones. La expectativa fue creciendo hasta que Bublé tomó el micrófono y dio inicio a su actuación. El artista abrió con “Feeling Good” y luego interpretó un repertorio de villancicos que conmovió a los presentes. Al concluir, expresó su agradecimiento por haber sido parte de la velada y definió la experiencia como "el mejor día de su vida".

Tras finalizar el concierto, el cantante volvió a acercarse al Papa y pudo estrecharle la mano una vez más. Finalmente, Bublé y Lopilato abandonaron el lugar visiblemente emocionados, llevando consigo una vivencia que, según remarcaron, quedará grabada para siempre en su memoria.

Luisana Lopilato