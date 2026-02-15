Impactante vuelco tras un violento choque en Saavedra: hay un menor entre las víctimas

El fuerte despliegue provocó el corte total del tránsito en la zona, lo que generó demoras y desvíos mientras se desarrollaban las tareas de rescate y peritaje.

El accidente se produjo en un contexto de calzada mojada e inestabilidad climática, condiciones que complicaron la circulación durante toda la mañana del domingo.

Ahora, los peritos buscan determinar cómo se produjo la colisión. Para eso, las autoridades analizarán las cámaras de seguridad de la zona y tomarán declaración a los involucrados y testigos, con el objetivo de establecer las responsabilidades del hecho.

La violencia del impacto quedó reflejada en la escena: un vehículo volcado, el otro con severos daños y restos esparcidos sobre el asfalto, en una esquina que debió ser completamente vallada para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

El episodio volvió a poner el foco en los riesgos de conducir con lluvia y en la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en cruces urbanos de alto tránsito como los del norte de la Ciudad.