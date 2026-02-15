En vivo Radio La Red
Policiales
Vuelco
Choque
Imágenes sensibles

Impactante vuelco tras un violento choque en Saavedra: hay un menor entre las víctimas

Un violento choque entre dos vehículos en el barrio porteño de Saavedra dejó cinco personas heridas, entre ellas un menor, y tres trasladados al Hospital Pirovano. El siniestro ocurrió en medio de la lluvia y obligó a cortar totalmente el tránsito en la zona.

En una mañana marcada por la lluvia y las complicaciones en el tránsito, un violento choque entre dos vehículos en el barrio porteño de Saavedra dejó cinco personas heridas, entre ellas un menor de edad, y obligó a desplegar un importante operativo de emergencia.

El siniestro ocurrió en la intersección de Ramallo y Conde, donde, por causas que aún se investigan, los rodados colisionaron con tal fuerza que uno de ellos terminó volcado sobre la calzada, mientras que el otro quedó con la parte delantera completamente destruida.

Traslados de urgencia y operativo en la zona

Como consecuencia del impacto, tres de los lesionados fueron trasladados de urgencia al Hospital Pirovano para recibir atención médica debido a la gravedad de las heridas. Hasta el momento, no se informó oficialmente si alguno de los pacientes corre riesgo de vida.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad y dotaciones de Bomberos, que asistieron a las víctimas, aseguraron la escena y coordinaron el operativo para remover los vehículos siniestrados.

El fuerte despliegue provocó el corte total del tránsito en la zona, lo que generó demoras y desvíos mientras se desarrollaban las tareas de rescate y peritaje.

El accidente se produjo en un contexto de calzada mojada e inestabilidad climática, condiciones que complicaron la circulación durante toda la mañana del domingo.

Ahora, los peritos buscan determinar cómo se produjo la colisión. Para eso, las autoridades analizarán las cámaras de seguridad de la zona y tomarán declaración a los involucrados y testigos, con el objetivo de establecer las responsabilidades del hecho.

La violencia del impacto quedó reflejada en la escena: un vehículo volcado, el otro con severos daños y restos esparcidos sobre el asfalto, en una esquina que debió ser completamente vallada para permitir el trabajo de los equipos de emergencia.

El episodio volvió a poner el foco en los riesgos de conducir con lluvia y en la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en cruces urbanos de alto tránsito como los del norte de la Ciudad.

Vuelco Choque Saavedra
