Desbaratan un plan narco para asesinar a un fiscal, un juez y al ministro de Seguridad de Entre Ríos

leonardo-airaldi-expresidente-de-la-sociedad-LZPEKGO4ZFC7BPBTOVS5KHTFWQ Leonardo Airaldi, expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, Entre Ríos, está cerca de ser juzgado por narcotráfico.

El fiscal Candioti intervino en las acusaciones de esas causas, mientras que el juez Ríos participó en la instrucción de uno de los expedientes. Roncaglia, en tanto, fue jefe de la Policía Federal hasta 2019 y luego lideró la división Drogas Peligrosas.

Según el testimonio del informante, el detenido manifestó su intención de vengarse de los funcionarios judiciales, a quienes acusaba de haberle “armado una causa” y de buscar una condena de 15 años.

NHSIIWE3FNAR7N2COVHUUYJ6BQ Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de Entre Ríos.

Para concretar el plan, habría contratado a un sicario uruguayo por una suma de 40.000 dólares. El ataque contra el fiscal y el juez estaba previsto durante sus vacaciones en Punta del Este, en Uruguay.

El atentado contra el ministro Roncaglia, en cambio, iba a ejecutarse en territorio argentino, cuando el funcionario se dirigiera en moto a una quinta cercana a Paraná. El monto acordado en ese caso sería mayor debido a la complejidad del operativo.

El relato del testigo incluyó detalles estremecedores sobre la logística: el plan contemplaba el uso de dos vehículos. En uno se trasladarían los atacantes y, en el otro, un recipiente con cal para ocultar los cuerpos, debido a su capacidad corrosiva.

Allanamiento en la cárcel y secuestro de pruebas

Tras conocer la denuncia, el ministro de Seguridad provincial fue informado por el director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y por el jefe de la Unidad Penal 9.

El informante declaró ante el fiscal federal de Gualeguaychú, Pedro Rebollo, quien solicitó al juez Hernán Viri la orden de allanamiento del penal. El procedimiento se realizó el viernes 20 por la tarde y estuvo a cargo del Escuadrón 56 de Gendarmería.

Durante el operativo, que contó con el apoyo de la Policía y del Servicio Penitenciario provincial, se secuestraron teléfonos celulares, anotaciones, cocaína y documentación que ahora será analizada en el marco de la causa.

Protección para los funcionarios y avance de la causa

La revelación del plan generó fuerte preocupación entre los funcionarios involucrados. Como medida preventiva, se dispuso un esquema especial de seguridad para ellos y sus familias.

El fiscal Rebollo quedó a cargo de la investigación, que continuará en la Justicia Federal de Gualeguaychú. Por el momento, las autoridades buscan determinar el grado de avance de la maniobra, la posible participación de otras personas y si el presunto sicario uruguayo llegó a ser contactado.