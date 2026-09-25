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MARCHA DEL ORGULLO

El Gobierno porteño y la organización de la Marcha del Orgullo alcanzaron un acuerdo: cuándo se realizará

La Comisión Organizadora y la administración de la Ciudad de Buenos Aires acordaron una fecha para la movilización y coordinar su realización con el operativo por la visita del papa León XIV. El recorrido incluirá puntos tradicionales del centro porteño.

El Gobierno porteño y la organización de la Marcha del Orgullo alcanzaron un acuerdo: cuándo se realizará. (Foto: archivo)

El Gobierno porteño y la organización de la Marcha del Orgullo alcanzaron un acuerdo: cuándo se realizará. (Foto: archivo)

La Marcha del Orgullo se realizará el 7 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires, luego de que la Comisión Organizadora y el Gobierno porteño alcanzaran un acuerdo para garantizar la movilización y, al mismo tiempo, compatibilizarla con el operativo previsto por la visita del papa León XIV, cuya llegada al país está pautada para el día siguiente.

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Marcha del Orgullo en Buenos Aires.

La movilización recorrerá distintos puntos tradicionales del centro porteño, entre ellos el Obelisco, el Congreso y la Avenida de Mayo. Los organizadores esperan una convocatoria de una escala similar a la de ediciones anteriores.

La Comisión Organizadora y el Gobierno porteño alcanzaran un acuerdo para garantizar la movilización. (Foto: @MarchaOrgulloAR)

La Comisión Organizadora y el Gobierno porteño alcanzaran un acuerdo para garantizar la movilización. (Foto: @MarchaOrgulloAR)

El acuerdo se alcanzó después de varios días de tensión entre ambas partes. La administración porteña había planteado la necesidad de reprogramar la marcha debido al despliegue previsto para recibir a la comitiva vaticana, cuyo operativo se extenderá del 8 al 11 de noviembre.

En ese marco, el Gobierno de la Ciudad había propuesto trasladar la movilización al 21 de noviembre y ofreció garantizar la logística necesaria para su realización. La Comisión Organizadora rechazó esa alternativa y expresó su posición en una carta dirigida al jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La marcha re&uacute;ne alrededor de dos millones de personas en sus ediciones recientes. (Foto: archivo)

La marcha reúne alrededor de dos millones de personas en sus ediciones recientes. (Foto: archivo)

Finalmente, ambas partes retomaron el diálogo e intercambiaron distintas propuestas hasta alcanzar una alternativa que permitiera sostener la fecha original y coordinar los dos operativos.

“Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas. Gracias a esa capacidad de diálogo y acuerdo, encontramos una solución que permite compatibilizar la Marcha con el operativo previsto por la visita del Papa y garantizar las condiciones necesarias para su realización”, expresó la organización a través de redes sociales.

En ese marco, aseguraron que “el diálogo, la organización y una voluntad política compartida demostraron que, trabajando juntos, era posible garantizar ambos acontecimientos sin resignar derechos”.

El conflicto por el cambio de fecha

Días atrás, Macri había confirmado que existía un acuerdo para postergar la movilización y había planteado la posibilidad de modificar la fecha. Uno de los principales argumentos de la Comisión Organizadora para rechazar el cambio era la dimensión federal de la convocatoria.

Según el documento enviado al jefe de Gobierno, la marcha reúne alrededor de dos millones de personas en sus ediciones recientes, muchas de ellas provenientes de otras provincias y del exterior.

El Gobierno de la Ciudad hab&iacute;a propuesto trasladar la movilizaci&oacute;n al 21 de noviembre. (Foto: archivo)

El Gobierno de la Ciudad había propuesto trasladar la movilización al 21 de noviembre. (Foto: archivo)

La organización también había señalado que buena parte de los asistentes cuenta con pasajes, alojamientos y otros aspectos logísticos coordinados con anticipación y cuestionó además la advertencia de que, si la movilización se mantenía el 7 de noviembre, la Ciudad “no podrá acompañar” su realización.

En pocas palabras

  • Acuerdo: El Gobierno porteño y la organización de la Marcha del Orgullo acordaron la fecha de realización para el 7 de noviembre.
  • Coordinación: Se compatibilizará la movilización con el operativo por la visita del papa León XIV.
  • Recorrido: La marcha se desarrollará por puntos tradicionales del centro porteño, incluyendo el Obelisco y la Avenida de Mayo.
Resumen generado por Thinkindot AI
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