El Gobierno porteño y la organización de la Marcha del Orgullo alcanzaron un acuerdo: cuándo se realizará

La marcha reúne alrededor de dos millones de personas en sus ediciones recientes. (Foto: archivo)

Finalmente, ambas partes retomaron el diálogo e intercambiaron distintas propuestas hasta alcanzar una alternativa que permitiera sostener la fecha original y coordinar los dos operativos.

“Junto al Gobierno de la Ciudad llevamos adelante un trabajo conjunto en el que ambas partes intercambiamos propuestas y alternativas. Gracias a esa capacidad de diálogo y acuerdo, encontramos una solución que permite compatibilizar la Marcha con el operativo previsto por la visita del Papa y garantizar las condiciones necesarias para su realización”, expresó la organización a través de redes sociales.

En ese marco, aseguraron que “el diálogo, la organización y una voluntad política compartida demostraron que, trabajando juntos, era posible garantizar ambos acontecimientos sin resignar derechos”.

El conflicto por el cambio de fecha

Días atrás, Macri había confirmado que existía un acuerdo para postergar la movilización y había planteado la posibilidad de modificar la fecha. Uno de los principales argumentos de la Comisión Organizadora para rechazar el cambio era la dimensión federal de la convocatoria.

Según el documento enviado al jefe de Gobierno, la marcha reúne alrededor de dos millones de personas en sus ediciones recientes, muchas de ellas provenientes de otras provincias y del exterior.

El Gobierno de la Ciudad había propuesto trasladar la movilización al 21 de noviembre. (Foto: archivo)

La organización también había señalado que buena parte de los asistentes cuenta con pasajes, alojamientos y otros aspectos logísticos coordinados con anticipación y cuestionó además la advertencia de que, si la movilización se mantenía el 7 de noviembre, la Ciudad “no podrá acompañar” su realización.