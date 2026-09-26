El inesperado reclamo de Mirtha Legrand a Juana Viale mientras está internada: "Me dice..."

La decisión de El Trece sobre el programa de Mirtha Legrand

Tras consultar con autoridades de El Trece, PrimiciasYa pudo confirmar cuál será la postura del canal mientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación. La prioridad será cuidar su salud y evitar que el regreso a la televisión se produzca antes de tiempo, incluso si recibe el alta médica en los próximos días.

En este escenario, Juana Viale seguirá ocupando el lugar de su abuela al frente del programa de los sábados y podría mantenerse en esa función hasta fin de año, dependiendo de cómo avance la recuperación de Mirtha.

La recomendación médica apunta a que la conductora no retome inmediatamente su rutina habitual después de recibir el alta. La intención es respetar los tiempos de recuperación indicados por los profesionales y reducir el riesgo de una recaída.