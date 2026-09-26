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El inesperado reclamo de Mirtha Legrand a Juana Viale mientras está internada: "Me dice..."

Juana Viale inició el programa de los sábados de Mirtha Legrand contando cómo sigue su abuela y sorprendió al revelar que la conductora sigue atentamente cada emisión y hasta le hace algunas correcciones sobre su desempeño.

26 sept 2026, 21:47
El inesperado reclamo de Mirtha Legrand a Juana Viale mientras está internada: Me dice...

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Juana Viale volvió a ponerse al frente de la edición de los sábados de La Noche de Mirtha (eltrece), mientras su abuela, Mirtha Legrand, continúa internada en el sanatorio Mater Dei y atraviesa su recuperación de manera favorable. La conductora permanece bajo seguimiento médico y, por el momento, la indicación es que continúe en la institución el tiempo que sea necesario para completar su recuperación.

Como ocurre habitualmente desde que Mirtha debió ser internada, Juana aprovechó los primeros minutos del programa para llevar tranquilidad sobre la evolución de la diva y contar cómo se encuentra. La actriz destacó que su abuela sigue de cerca cada emisión y que, pese a continuar internada, permanece atenta a todo lo que sucede en el ciclo.

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"La abuela está mejorando muy bien, le mando un beso grande. No se lo pierde, me ve, me dice las cosas que si, que no. Así que, abuelita, me muevo muy lentamente, ya tú sabes. Así que le mando un beso, que me está mirando desde la clínica Mater Dei", expresó Juana con cariño antes de continuar con el programa.

Para recibir a sus invitados, Agustín "Soy Rada" Aristarán, Cecilia Dopazo, el cantante de rock-pop Cae y Gabriel Machado, uno de los fotógrafos más reconocidos de las figuras locales, Juana eligió un look completamente blanco, que combinó con zapatos negros, un peinado recogido y un maquillaje que completó a la perfección el estilismo para encabezar una nueva mesaza.

La decisión de El Trece sobre el programa de Mirtha Legrand

Tras consultar con autoridades de El Trece, PrimiciasYa pudo confirmar cuál será la postura del canal mientras Mirtha Legrand continúa con su recuperación. La prioridad será cuidar su salud y evitar que el regreso a la televisión se produzca antes de tiempo, incluso si recibe el alta médica en los próximos días.

En este escenario, Juana Viale seguirá ocupando el lugar de su abuela al frente del programa de los sábados y podría mantenerse en esa función hasta fin de año, dependiendo de cómo avance la recuperación de Mirtha.

La recomendación médica apunta a que la conductora no retome inmediatamente su rutina habitual después de recibir el alta. La intención es respetar los tiempos de recuperación indicados por los profesionales y reducir el riesgo de una recaída.

     

 

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