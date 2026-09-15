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El pedido que la hija de Sol le hizo antes de entrar a Gran Hermano: "Ay, decile..."

Solange Abraham vivió uno de los momentos más especiales antes de la gran final de Gran Hermano: recibió la visita de su mamá, su hermana, su sobrino y su hija, quienes ingresaron a la casa para acompañarla y protagonizar un emotivo reencuentro.

15 sept 2026, 23:38
El pedido que la hija de Sol le hizo antes de entrar a Gran Hermano: Ay, decile...

El pedido que la hija de Sol le hizo antes de entrar a Gran Hermano: "Ay, decile..."

El pedido que la hija de Sol le hizo antes de entrar a Gran Hermano: Ay, decile...

El pedido que la hija de Sol le hizo antes de entrar a Gran Hermano: "Ay, decile..."

En la previa de la gran final de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Solange Abraham protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al recibir una visita muy especial dentro de la casa. La participante pudo reencontrarse con su mamá, su hermana, su sobrino y su hija, quienes ingresaron para acompañarla en las últimas horas antes de conocer quién se consagrará como el nuevo ganador del reality.

La emoción fue inmediata. Al verlos aparecer, no pudo contener las lágrimas y se fundió en un abrazo con sus seres queridos, en una escena cargada de emoción después de tantos meses de aislamiento y convivencia dentro del programa.

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En medio de la emoción y previo a ver a Delfi, Solange intentó recomponerse y se secó las lágrimas para continuar disfrutando del reencuentro con su familia. En ese momento, entre sonrisas y conmovida por la situación, expresó: "Me voy a secar porque a ella no le gusta verme así".

Su mamá, Norma, también se mostró muy emocionada por volver a estar junto a su hija y reveló un tierno detalle que le había transmitido su nieta: "Ella me dijo 'ay decile a mamá que no llore'". La frase terminó de darle un tono aún más emotivo al encuentro, que se convirtió en uno de los momentos más sensibles de la previa de la gran final.

Cómo fue el encuentro de Sol con su familia en Gran Hermano

Pasada la emoción del reencuentro, Solange pudo sentarse a conversar con su hija, Delfi, y con Felipe, su sobrino, en uno de los momentos más significativos de su paso por Gran Hermano. Con la final cada vez más cerca, la participante aprovechó esos minutos para transmitirles un mensaje que fue mucho más allá del resultado que obtenga en el reality.

Conmovida, les explicó que se encontraba atravesando las últimas horas de una experiencia que marcó su vida y dejó en claro que, independientemente de lo que sucediera en la definición, sentía que ya había cumplido uno de sus grandes objetivos: "Estoy en el último momento de este juego de mi trabajo. No se si voy a ganar o no, porque saben que? Yo ya gané. les quiero demostrar a los dos que hay que esforzarse, darlo todo, hacer todo por cumplir los sueños con esfuerzo y constancia".

"Quiero que cuando sean grandes y vean en el programa, sepan qué es lo importante. Quiero ser un ejemplo para ustedes. Si les dicen que no, ustedes... ¿qué dicen? Sí", les explicó a los niños que la escuchaban atentamente.

De esta manera, Solange dejó de lado por un momento la competencia y habló desde un lugar profundamente personal, poniendo el foco en el ejemplo que quería dejarles a Delfi y Felipe y en la importancia de perseguir los objetivos pese a las dificultades.

     

 

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