CONMOCIÓN TOTAL

Profundo dolor en el automovilismo argentino: murió el piloto Claudio Segarra en un impactante accidente

El piloto cordobés falleció luego de un grave accidente durante los entrenamientos de la Monomarca Fiat en el autódromo de Río Cuarto. La comunidad del automovilismo expresó su pesar.

El automovilismo argentino vive horas de profundo dolor tras el fallecimiento de Claudio Segarra, piloto cordobés que perdió la vida a raíz de un grave accidente durante los entrenamientos de la Monomarca Fiat, en el marco de una jornada del Turismo Pista San Luis. El hecho ocurrió el fin de semana en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, Córdoba.

Cómo fue el accidente que sufrió Claudio Segarra

Según los informes oficiales, el incidente se produjo cuando Segarra iniciaba su primera vuelta cronometrada al volante de un Fiat Palio. Al ingresar a la recta principal, el piloto perdió el control del vehículo, que realizó un trompo y terminó impactando violentamente contra el paredón ubicado en la zona de ingreso a la sala técnica del autódromo.

Los servicios médicos presentes en el circuito actuaron de inmediato. Segarra recibió maniobras de reanimación cardiovascular en el lugar antes de ser trasladado de urgencia a un centro de salud en Río Cuarto. Allí permaneció internado en terapia intensiva, pero falleció horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones.

Qué medidas se tomaron tras el accidente

El trágico episodio derivó en la suspensión inmediata de toda la actividad prevista para la jornada. Paralelamente, las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y verificar el cumplimiento de las normativas de seguridad correspondientes.

Cómo reaccionó la comunidad del automovilismo

La muerte de Segarra generó una ola de mensajes de condolencias y homenajes de distintas instituciones vinculadas al automovilismo nacional y regional.

Desde la organización Turismo Pista San Luis emitieron un comunicado en el que expresaron: “Con profundo pesar, debemos comunicar que hace instantes falleció el piloto Claudio Segarra, luego de un accidente en los entrenamientos de la Monomarca Fiat, tras permanecer internado en terapia intensiva. Acompañamos a su familia y amigos en esta irreparable pérdida. Lo recordaremos como un apasionado del automovilismo. Hasta siempre Claudio, que en paz descanses”.

La Categorías Asociadas de Pistas Cordobesas (CA.PI.COR) también manifestó su dolor a través de redes sociales: “Pilotos, equipos, área de prensa y Comisión Directiva de C.A.PI.COR hace llegar su más sentido pésame a la familia y amigos del piloto Claudio Segarra, lamentando profundamente su repentino fallecimiento. Te vamos a recordar con esa sonrisa y sencillez que te caracterizaba siempre piloto. ¡Hasta siempre querido Claudio!”.

Por su parte, la Asociación Pilotos Centro de la República (APICER) y Córdoba Pista publicaron: “El automovilismo del centro del país está de luto ante esta irreparable pérdida. Acompañamos en este difícil momento a sus familiares y amigos”.

Finalmente, la Federación Regional de Automovilismo Deportivo de Córdoba (FRADC) escribió en su sitio web: “La Federación expresa su profundo pesar por el fallecimiento del piloto Claudio Segarra, ocurrido este domingo producto de las lesiones sufridas luego de un accidente en una competencia automovilística. Acompañamos a su familia, amigos y allegados en este difícil momento, y recordamos a Claudio por su pasión y dedicación al automovilismo”.

Cómo sigue en la investigación

Si bien aún no se difundieron conclusiones oficiales, la investigación buscará determinar factores como el estado del vehículo, las condiciones de la pista y la dinámica exacta del siniestro. Estos análisis serán clave para establecer responsabilidades y reforzar medidas de seguridad en futuras competencias.

Un adiós marcado por la pasión por el automovilismo

Claudio Segarra era reconocido en el ambiente por su dedicación y su amor por las pistas. La noticia de su muerte dejó un vacío entre colegas, equipos y fanáticos. Los mensajes de despedida coinciden en un mismo punto: su recuerdo quedará ligado para siempre a la pasión por el automovilismo.

