Homenaje porteño a los equipos de Defensa Civil y referentes del sistema de emergencias

En ese sentido, el subsecretario Néstor Nicolás destacó la importancia de una acción colectiva ante desastres. “Tomamos esta fecha como el día que nos recuerda a todos la importancia de tener una respuesta coordinada y articulada. Estar preparados para responder a un desastre de magnitud”, subrayó durante su intervención.

Por su parte, el director general de Defensa Civil, Alberto Carita, puso el foco en los valores humanos que guían la labor cotidiana del personal. “En este día especial, quiero reconocer la dedicación, el compromiso y la valentía de los hombres y mujeres que integran la defensa civil, que tanto se destacan por sus valores humanos: la solidaridad, el compañerismo, la empatía y la generosidad son virtudes que guían su labor diaria. Estos valores no solo los convierten en eficientes profesionales, sino también en seres humanos ejemplares y dignos de admiración”, expresó ante los presentes.

Carita también señaló el respaldo institucional y el trabajo coordinado con otras áreas del Ministerio de Seguridad. Mencionó el rol de la inversión pública para sostener el equipamiento técnico y las acciones de capacitación. “Cada operativo, cada capacitación y cada simulacro son el resultado de una red de personas que creen en el valor del servicio público, que entienden que la prevención es la primera herramienta para salvar vidas y que asumen con orgullo el rol de cuidar a los demás”, concluyó el director.