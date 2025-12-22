Fabián Cubero expuso una interna con Nicole Neumann por las fiestas y disparó: "Las familias que terminan mal..."

Fabián Cubero y Nicole Neumann se separaron en 2017 y desde entonces la relación quedó en medio de tensiones y cruces tanto a nivel mediático como en la Justicia.
Fabián Cubero habló en la previa a las fiestas de Navidad y Año Nuevo sobre la organización con Nicole Neumann por sus hijas y dio su opinión de la otra fiesta de 15 que prepara la modelo para Allegra.
En una nota con el ciclo Infama (América Tv), el ex futbolista se volvió a referir a la tirante relación que mantiene con la madre de sus tres hijas Allegra, Indiana y Sienna.
Consultada por la cronista Noelia Santone por las fiestas de fin año y la organización previa a las mismas, Cubero explicó cómo es la dinámica: “Ahora pasamos mi cumpleaños, Navidad, y después las nenas se van a pasar fin de año con la mamá. Es un acuerdo que ya está fijo, está pactado así, no hubo que hablar nada”.
Y en cuanto a las vacaciones pasadas, donde tuvo un conflicto porque la modelo no cumplió con las fechas pactadas para estar con las hijas, expresó: "Ahí tuve un problema, es verdad. Hasta ahora está todo como se acordó esa vez. Esperemos que no haya ningún martes 13 porque el Juzgado sigue cruzado de brazos como si nada hubiese pasado".
Fabián Cubero dejó en claro su enojo con la Justicia ante esa situación que no tuvo ninguna consecuencia legal: "No se tomó ninguna medida y la verdad es que estoy bastante molesto con esa situación, es algo que me molesta”.
“Ya está todo pactado. O sea, primera quincena con la mamá y la segunda conmigo. Después que se cumpla, y bueno, hay que rezar viste para que las fechas sean las que corresponden”, agregó firme.
Además, el ex futbolista dejó en claro que Nicole Neumann no está invitada a la fiesta de 15 de Allegra y se refirió a la celebración pararela que prepara la modelo para su hija: “La fiesta la íbamos a hacer conmigo y el viaje con la mamá. Pero la mamá tiene todas las posibilidades de hacerle la fiesta que quiera".
Y sobre la decisión de que la modelo no forme parte de la fiesta de 15 de Allegra, Cubero explicó categórico: "Fue algo que se pactó desde un primer momento. Las familias que terminan bien, lo pueden hacer. Las familias que terminan mal, viaje con uno y fiesta con otro. Simple”.
En medio de la interminable interna con su ex Fabián Cubero y Mica Viciconte, Nicole Neumann adelantó cómo será el cumpleaños de 15 de su hija Allegra que decidió celebrarle por su cuenta.
Entrevistada en el programa de streaming Rumis, la modelo dio algunos detalles sobre el festejo que comenzó a preparar hace ya un tiempo cuando acordó con su hija celebrar esta fecha tan especial.
Cabe recordar que la adolescente también tendrá otra fiesta de 15 años con su padre Fabián Cubero y su pareja Mica Viciconte, ante la decisión de que juntarse en un mismo evento familiar ante las marcadas diferencias que tienen hace años.
“Estamos armando una fiesta re linda, estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba del vestido y todas las sorpresas”, confió Nicole entusiasmada.
El cumpleaños de Allega es el próximo 6 de enero, por lo que los preparativos tanto para el festejo original como el para el paralelo ya entraron en plena cuenta regresiva.