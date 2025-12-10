Demoraron la salida de un viaje de egresados porque los choferes dieron positivo en alcoholemia
Los estudiantes del colegio Sagrado Corazón de Oliva esperaron horas hasta que la empresa envió otro ómnibus y conductores de reemplazo, que también dieron positivo en el test de alcoholemia.
El viaje a Bariloche se demoró varias horas porque los resultados de los cuatro choferes dieron por encima de cero en el test de alcoholemia. (Foto: gentileza ElDocetv.)
El viaje de egresados de los alumnos de 6° año del Instituto Sagrado Corazón de Oliva tuvo que ser demorado en dos oportunidadesluego de que cuatro choferes dieran positivo en los controles de alcoholemia. Cuando todo estaba listo para partir rumbo a Bariloche, un operativo de tránsito realizado en la terminal de ómnibus cambió por completo los planes.
El control se efectuó a pedido de los padres, quienes exigieron que los conductores fueran testeados antes de iniciar el trayecto. Los resultados confirmaron que los dos choferes asignados inicialmente tenían alcohol en sangre, por lo que fueron retenidas sus licencias y se les aplicó una multa inmediata.
El secretario de Gobierno de Oliva, César Salvatori, explicó que la jefa de Tránsito volvió a realizarles el test y el resultado se repitió. “Se les hizo un segundo control y también dio positivo”, señaló. La jueza de Faltas, Marisa Bassano, emitió una orden de inhabilitación para ambos conductores, quienes deberán afrontar además una multa cercana a los $800.000. El tiempo de inhabilitación será definido en los próximos días.
La empresa envió reemplazos, pero también dieron positivo
Según contó Orieta Pérez, mamá de uno de los egresados, la empresa Flecha Bus no ofreció explicaciones sobre lo ocurrido ni mencionó los test positivos. La compañía envió otra unidad con dos nuevos choferes, pero la situación volvió a repetirse: ambos dieron positivo en alcoholemia durante los controles previos a la partida.
De acuerdo con medios locales, los cuatro choferes marcaron valores apenas por encima de cero, lo suficiente para impedirles tomar el volante según la normativa vigente.
Verificación de los equipos y controles repetidos
Para despejar dudas sobre una posible falla técnica, los tests fueron realizados con equipos de la Municipalidad de Oliva. A pedido de la jueza de Faltas, intervino además la Policía Caminera, que repitió las pruebas con otros dispositivos.
Para validar el funcionamiento de los aparatos, se realizó un test al director del colegio, quien no consume alcohol y es padre de uno de los estudiantes. El resultado fue 0.0, lo que confirmó que los dispositivos funcionaban correctamente. “Evidentemente, los equipos funcionan”, afirmó Pérez.
Después de horas de demoras, el viaje finalmente salió
Tras varias horas de incertidumbre, la Policía Caminera volvió a testear a los choferes de reemplazo. Esta vez, los resultados dieron negativo, por lo que los estudiantes pudieron finalmente subir al micro y emprender el viaje hacia Bariloche.