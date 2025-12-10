Demoraron la salida de un viaje de egresados porque los choferes dieron positivo en alcoholemia

De acuerdo con medios locales, los cuatro choferes marcaron valores apenas por encima de cero, lo suficiente para impedirles tomar el volante según la normativa vigente.

Verificación de los equipos y controles repetidos

Para despejar dudas sobre una posible falla técnica, los tests fueron realizados con equipos de la Municipalidad de Oliva. A pedido de la jueza de Faltas, intervino además la Policía Caminera, que repitió las pruebas con otros dispositivos.

horas-despues-del-inconveniente-el-micro-fue-autorizado-para-partir-foto-gentileza-eldocetv-WGOXWI4DZZGVPECP2W6UPETCIY Horas después del inconveniente, el micro fue autorizado para partir. (Foto: gentileza ElDocetv.)

Para validar el funcionamiento de los aparatos, se realizó un test al director del colegio, quien no consume alcohol y es padre de uno de los estudiantes. El resultado fue 0.0, lo que confirmó que los dispositivos funcionaban correctamente. “Evidentemente, los equipos funcionan”, afirmó Pérez.

Después de horas de demoras, el viaje finalmente salió

Tras varias horas de incertidumbre, la Policía Caminera volvió a testear a los choferes de reemplazo. Esta vez, los resultados dieron negativo, por lo que los estudiantes pudieron finalmente subir al micro y emprender el viaje hacia Bariloche.