Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara, debutó como modelo y sorprendió en su primera campaña

Valentino Lopez 2

En tanto, en las postales en las que lo acompaña Carola, la joven luce un look de pantalón, top y campera de jena celeste claro.

Como era de suponer, en Instagram, Valentino no pasó desapercibido: además del aplauso de sus seguidores, recibió mensajes de cariño de su familia. Maxi López reaccionó con un emoji de un rayo, Daniela Christiansson, pareja de su padre, comentó “Qué lindos”, y su abuela, Nora Colosimo, los calificó como “Topísimos”.

Vale recordar que el mes pasado, el hijo mayor de Wanda Nara debió ser operado a causa de una lesión sufrida en la cancha de fútbol. Por aquel entonces, el joven contó con el apoyo y acompañamiento de sus padres, quienes por estas semanas se muestran juntos en MasterChef Celebrity con picantes intercambios y divertidos reclamos de la época en que estaban casados.

Valentino Lopez 3

Cuál fue el sorpresivo gesto de amor de Valentino López con su novia durante su cumpleaños

A comienzos de septiembre pasado, Valentino López, el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López, logró conmover a sus seguidores al dedicarle un emotivo mensaje a su novia, Carola Sánchez Aloe, con motivo de su cumpleaños número 16, en un gesto que fue ampliamente compartido en redes sociales.

El joven, quien forma parte de las divisiones juveniles de River, recurrió a sus historias de Instagram para expresar su cariño. Allí publicó un video acompañado de la canción “The First Time”, interpretada por Damiano David, que sirvió de banda sonora para recordar algunos de los momentos más tiernos de su relación.

En las imágenes del clip se observan distintas escenas que muestran la complicidad de la pareja. Desde salidas y abrazos hasta gestos de afecto, cada instante refleja el vínculo cercano que los une, dejando en evidencia la conexión emocional entre ambos.

Embed

A su vez, Valentino compartió una selfie tomada en un ascensor junto a Carola, donde ella sostiene un ramo de rosas blancas. "Te amo mucho", escribió el joven, dejando entrever la ternura y la intensidad de sus sentimientos.

La serie de publicaciones continuó con una segunda foto en la que los adolescentes aparecen vestidos de negro y se dan un beso. Junto a la imagen, Valentino sumó la frase "Feliz cumple, mi amor" acompañada de cuatro emojis de corazón rojo, reafirmando el cariño y la cercanía que mantienen.

valentino lopez y novia 2

Con este posteo, Valentino no solo mostró su faceta más sensible, sino que también evidenció que, pese a su corta edad, vive el amor de manera intensa y sincera. La relación entre él y Carola parece fortalecerse con el tiempo, y cada demostración pública de afecto se transforma en motivo de alegría para sus seguidores.

El gesto romántico fue celebrado en redes sociales, donde los fans destacaron la autenticidad de los momentos compartidos y la madurez emocional del joven. Así, Valentino López continúa consolidando su vínculo con Carola Sánchez Aloe, dejando ver que, aun siendo adolescentes, saben disfrutar y expresar su amor con naturalidad y ternura.