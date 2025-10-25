Matías Alé y Martina Vignolo dieron el "sí" en la iglesia: las fotos del emotivo casamiento

Tras casi un año y medio de relación, Matías Alé y Martina Vignolo finalmente se casaron esta semana. Lo cierto es que luego de pasar por el Registro Civil de Mar del Plata el jueves pasado, este viernes llevaron adelante la boda religiosa.
Tras su boda civil, Matías Alé y Martina Vignolo celebraron una conmovedora ceremonia religiosa rodeada de familiares y amigos. Aquí, las fotos del casamiento en la Parroquia San Pablo y San Juan Bosco de Mar del Plata.
La Parroquia San Pablo y San Juan Bosco de Mar del Plata fue la casa Dios elegida por los novios para recibir la bendición sagrada frente a sus familiares y amigos cercanos.
La novia lució un diseño exclusivo de Benito Fernández, quien estuvo presente ultimando todos los detalles para que Martina se viera espléndida frente al altar. Al tiempo que para esta ocasión, al actor eligió un elegante esmoquin negro.
Sin duda, el detalle de color del evento fue que los novios ingresaron con su mascota en brazos. Claro que mientras el novio esperaba ansioso la llegada de Martina, aprovechó para posar frente a las cámaras en la puerta de la iglesia junto al simpático perrito salchicha.
Vale recordar que Alé le había propuesto matrimonio a Martina en medio de la fiesta de los Premios Martín Fierro Federal 2024, justo cuando el ex de Graciela Alfano subió a recibir su estatuilla por la conducción de un programa en la televisión del interior. Lo cierto es que Matías había adelantado en su momento que si llegaba a ganar el premio se casaría, y cumplió su palabra.
Después de un año y medio de amor, Matías Alé y Martina Vignolo finalmente sellaron su relación con una ceremonia religiosa en Mar del Plata, ciudad donde comenzó su historia. El casamiento por iglesia, íntimo y cargado de emoción, reunió a familiares, amigos y seres queridos que acompañaron a la pareja en uno de los días más importantes de sus vidas.
Todo comenzó en mayo de 2024, cuando el actor sorprendió a todos durante los Premios Martín Fierro Federal con una propuesta de casamiento que dejó sin palabras a su pareja y generó gran repercusión en los medios. En pleno evento televisivo, Alé se arrodilló y le pidió matrimonio a Vignolo en vivo, en un gesto romántico que marcó un antes y un después en su relación. Desde ese momento, la pareja ganó visibilidad y consolidó su vínculo ante el público.
Martina recordó con emoción aquel momento que cambió su vida para siempre. “Fue una sorpresa enorme y estoy muy feliz, porque sabía que ese era un momento que había soñado desde que comenzamos nuestra historia juntos”, expresó en su momento la joven, conmovida al repasar la propuesta.
Por su parte, Matías no ocultó su alegría y aseguró que encontró en Martina “el amor verdadero”. Tras aquel episodio, la relación atravesó distintas etapas hasta llegar a la tan esperada boda. Los planes estuvieron a punto de complicarse por un retraso legal en el divorcio del actor con su exesposa, un obstáculo que finalmente pudieron superar.
La ceremonia religiosa en Mar del Plata fue la coronación de un amor que nació con fuerza y se mantuvo firme frente a las dificultades. Martina se mostró profundamente agradecida por el apoyo de su entorno. “La reacción de mi familia al conocer a Matías fue muy positiva y emocionada, fue uno de los regalos más lindos que él me hizo”, contó. Entre lágrimas, destacó también el cuidado y la contención que recibe de su marido: “Matías es el amor de mi vida, me hace sentir cuidada y respetada”.
Para la pareja, la diferencia de edad no representa un problema. “Lo que importa es el amor que compartimos”, sostuvo Martina, reafirmando la solidez de su vínculo.
De esta manera, Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su historia de amor con una boda llena de emoción, en la ciudad que los vio enamorarse y donde dieron, una vez más, el “sí, quiero”.