Dolor y conmoción por la muerte del periodista y productor de A24 Juan Pablo Romero

Sus compañeros lo despidieron en redes sociales, resaltando lo buena persona y excelente profesional que siempre fue. "Cuanta tristeza. Cuanto dolor. Cuantas ganas de vivir que acumuladas en una sola persona. Qué injusto que es todo. Se fue un luchador de verdad. Gracias por compartir tu lucha día a día. Hasta luego", escribió con tristeza el conductor de A24 y América TV Martín Candalaft.

"Tristeza enorme! Buena gente, gran productor y un ejemplo de lucha. Hasta el último día tirando consejos, mensajes y buena onda! Ojalá exista un lugar mejor y puedas encontrar la paz que no estabas consiguiendo los últimos años en este plano! Se te va a extrañar", expresó por su parte el periodista y productor Martín Amestoy.

"Vos tranquilo. Yo estoy del otro lado y todo va a salir bien", me dijo el día que empecé en A24. No lo conocía. Y ese día lo sentí un amigo de toda la vida. Nada me sacará el privilegio de haberlo conocido. Buen tipo. Generoso y lúcido. Inolvidable", resaltó sobre Juan Pablo Romero el periodista de Infobae Facundo Chaves.

Desde la redacción de A24.com y junto a todos los trabajadores del Grupo América despedimos a nuestro compañero con profundo dolor y acompañamos en este difícil momento a sus familiares y amigos.

Juan Pablo Romero.jpg Juan Pablo Romero tenía 45 años y una extensa trayectoria en medios.

Un gran luchador hasta el final: los últimos tweets de Juan Pablo Romero

Día a día, el prestigioso periodista relataba cómo estaba su salud desde su internación y su último hilo en la red social mencionada fue el pasado 17 de mayo.

“Miércoles 9 AM. La cosa es así. Ingresé a la guardia ayer a la mañana porque se había extendido la parálisis facial y al no sentir el labio mirando la tele me lo mordí y quedé como un boxeador con el labio todo hinchado y coágulos en todos lados”, relató Romero.

Y siguió: “Vine a la guardia, me hicieron resonancia en la cabeza y análisis varios. Los análisis dieron pésimo lo cual era normal después de los rayos pero en mi caso están muy muy bajas las defensas y casi no tengo plaquetas ni glóbulos”.

Por último, sostuvo que los profesionales de la salud prefirieron mantenerlo internado en el centro de atención sanitaria para no dejarlo expuesto a posibles cuadros de coronavirus, gripe o un resfrío.

“Mucha paciencia, la cosa no está bien, mi cuadro no es el ideal y rezo para salir adelante. Sigo poniendo todo para que así sea”, fueron las últimas palabras en la cuenta de Twitter del productor.