El desgarrador relato de la hija de Natacha Jaitt sobre las últimas horas antes de su muerte

"Realmente, las personas que obtienen justicia son muy pocas y siempre para beneficio de otros. Es horrible lo que estoy diciendo, es durísimo pero es la pura realidad. Nadie hace nada sin que sea beneficioso para otra persona", añadió, y la parte más dura vino cuando el periodista Diego Esteves le preguntó si esperaba que a su mamá le pase algo así, y ella respondió sin filtros.

Embed

"Mirá, con todo lo que me venía contando ella y lo que estuve hablando hasta sus últimos días ya veníamos con ese miedo, y teníamos la leve sensación de que algo malo podía llegar a pasar", comenzó con su tío, Ulises, presente en la entrevista echando luz sobre el caso.

"Ella lo decía en todos lados, siempre dijo públicamente de que algo malo le podía llegar a pasar y lamentablemente terminó siendo cierto. Yo se que mi mamá hizo justicia social porque la justicia no existe", añadió.

"La última vez que hablé con ella me dijo que tenía una reunión, nuestra conversación terminó con un te amo de madre e hija, y al otro día me encuentro con esa noticia", recordó y dio detalles de la última charla que tuvo con su madre, quien horas después, aquel 23 de febrero de 2019, fue encontrada sin vida.

hija de natacha.jpg

"En esa charla la noté con un poco de miedo, no por lo que me haya dicho, era el tono de su voz. Yo siento que ella se estaba despidiendo de alguna manera. Ella sentía que en cualquier reunión, cualquier lugar algo le iba a poder llegar a pasar. Venía pasando desde hace semanas que cada vez que se despedía me decía "si me llaga a hacer algo hacé tal cosa, si me llega a pasar algo dejá este país", que es lo que hice", recordó conmovida aunque con la firmeza y la convicción de que a su madre la mataron.

"Yo traté de convencerla de que salga pero ella no quería. Ella me dijo que su lucha era ayudar a los niños y la única forma era sacarlo a la luz", cerró Antonella, instalada en Marruecos.

image.png

Pedirán la exhumación del cuerpo de Natacha Jaitt para esclarecer las causas de su muerte

El 23 de febrero de 2019, Natacha Jaitt fue encontrada sin vida en el salón de eventos Xanadú, en Benavídez, partido de Tigre, provincia de Buenos Aires.

Para la Justicia, la muerte de la mediática no se produjo por un crimen sino que se trató de una sobredosis de cocaína. Sin embargo, sus familiares intentan demostrar lo contrario.

En A la tarde (América TV), Gustavo D' Elia, el abogado de Ulises, el hermano de Natacha Jaitt, confirmó que solicitarán la exhumación del cuerpo de la ex vedette para realizarle una nueva autopsia.

"Claramente, a Natacha la mataron los servicios. Yo no tengo ninguna duda", señaló el letrado. "Sospechamos que hubo manipulación en la autopsia que se realizó", añadió.

D' Elía explicó que si la Justicia da lugar a su pedido estarán más cerca de la verdad. "Vamos a pedir una necropsia por eso estamos pidiendo la exhumación del cuerpo", sostuvo.

Finalmente, el abogado de Ulises reveló cuál su principal intención. "La idea es probar que el diagnostico que dice la autopsia no está reflejado en un examen cardiológico anterior", sentenció.